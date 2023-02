Crema dels materials tòxics a Ohio - TWITTER

Dies després que un catastròfic descarrilament d'un tren obligués els funcionaris a fer un "alliberament controlat" dels químics tòxics a bord, els animals moren a un ritme alarmant a East Palestine, Ohio (Estats Units) . Una dona al nord de Lima, aproximadament a 17 km del llogaret d'East Palestine, on va ocórrer l'accident, va revisar el seu galliner el 7 de febrer i va trobar que les cinc gallines i el gall estaven sense vida, sense senyals que un depredador ingressés al seu recinte.

“Estic més que molesta i força espantada, perquè això, poden ser només gallines, però són família” , va dir Amanda Breshears al medi local de notícies ABC27 WHTM .

Tot i que els funcionaris locals han indicat que l'aigua potable a la regió és segura per beure i l'Agència de Protecció Ambiental està monitoritzant la qualitat de l'aire i ha indicat que no hi ha motiu de preocupació, Breshears i altres residents d'Ohio no hi són convençuts.

"Les imatges de la meva càmera de vídeo mostren que els meus pollastres estaven perfectament bé abans que comencessin a cremar-se els residus i, tan aviat com es van començar a cremar, els meus pollastres es van emmalaltir i van morir", va dir Breshears. "Si pot fer això als pollastres en una nit, imagina el que ens farà a nosaltres en 20 anys", afirma.

A bord del tren, que va descarrilar en un fort xoc el 3 de febrer, hi havia materials perillosos altament inflamables, inclòs el clorur de vinil, que es van utilitzar per crear un polímer. Preocupats que els materials poguessin explotar, els funcionaris van realitzar un "alliberament controlat" dels químics i els van cremar, enviant un núvol tòxic de fum negre a l'aire.

Els pollastres de Breshears no van ser les úniques morts que els vilatans atribueixen a la cremada. Taylor Holzer, un resident de Palestina Oriental que rescata guineus , li va dir a Newsweek que els seus quatre animals estan experimentant signes d'exposició química. Una guineu rescatada tenia símptomes tan greus que va morir abans que pogués rebre tractament.

“Es va emmalaltir molt ràpid”, va dir Holzer, i va afegir que la guineu tenia símptomes que incloïen diarrea i problemes respiratoris. "Es va enfonsar tan ràpid i inesperadament. No va poder parpellejar ni funcionar correctament quan va morir als meus braços".

A més dels animals domèstics que pateixen l'exposició a la toxina, els vilatans van informar haver vist rierols plens de peixos morts els últims dies. Un funcionari de la policia d'Ohio va confirmar que el material tòxic havia ingressat a les vies fluvials després de la crema i va provocar la mort dels peixos, però va reiterar que l'aigua potable és segura i que els nivells de contaminants de l'aire no són motiu de preocupació actualment, va informar CBS News.

Kurt Rhoads, enginyer ambiental i professor associat de la Universitat Care Western Reserve, va dir al mitjà de comunicació local Cleveland 19 que l'impacte dels productes químics es mesurarà en els propers anys a mesura que es filtrin a les aigües subterrànies i probablement impacte als pous que es fan servir per beure.

Tot i que les morts d'animals van alarmar inicialment els residents, també comencen a aparèixer problemes de salut entre els humans, fins i tot entre els residents que inicialment van evacuar l'àrea. Chelsea Simpson, que viu a prop del lloc del descarrilament, li va dir a The New Republic que ha tingut mal de coll des de la crema de materials tòxics i que el seu nadó de 8 mesos ha patit problemes respiratoris que estan sent tractats amb esteroides. Simpson va dir que els seus ulls estaven injectats a la sang i cremaven després de visitar casa per només 10 minuts fa uns dies, i que encara no ha tornat.