Foto: USGS



Un terratrèmol de magnitud 6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest dimecres 15 de febrer les dues grans illes de Nova Zelenda , segons han confirmat les autoritats, sense que de moment hi hagi informacions sobre víctimes o danys materials.

L'Agència Nacional de Gestió d'Emergències (NEMA) de Nova Zelanda ha indicat que el sisme, que ha descrit com "una gran sacsejada ", ha tingut el seu epicentre uns 50 quilòmetres al nord-oest de Paraparaumu, amb l'hipocentre a 57 quilòmetres de profunditat. "S'ha sentit àmpliament a l'illa nord", han detallat al perfil de Twitter.

Segons el diari The New Zealand Herald , unes 60.000 persones han sentit el terratrèmol a les dues illes , inclosos residents a Auckland i Christchurch. La NEMA ha apuntat que no hi ha risc de tsunami, segons ha publicat l'Oficina de Gestió d'Emergències de la regió de Wellington al perfil de Facebook.

El terratrèmol ha tingut lloc dies després d'un de magnitud 4,4 a l'escala de Richter amb epicentre a prop de Gisborne i en un moment en què el nord del país pateix el flagell del cicló Gabrielle , que ha deixat fins ara 4 morts . Les autoritats han evacuat a més milers de persones a causa de les inundacions, que han destruït centenars d'infraestructures al país.