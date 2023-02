Foto: Europa Press

La ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha anunciat la seva dimissió del càrrec que ocupa des de fa més de vuit anys, després d'un mandat marcat per la sortida del Regne Unit de la Unió Europea i les reiterades reivindicacions d'un segon referèndum independentista i, en les últimes setmanes, per les polèmiques entorn de la 'llei trans'.

Sturgeon, que va substituir a Alex Salmond al novembre de 2014 després del fracàs precisament de la primera consulta i és la cap de Govern que més temps ha estat en el poder, ha comparegut davant els mitjans a Edimburg per a confirmar el que hores abans ja havien avançat els principals mitjans britànics.

"Avui anuncio la meva intenció de dimitir com a ministra principal i líder del meu partit", ha afirmat Sturgeon, que no obstant això ha aclarit que no és una sortida immediata, sinó que romandrà en tots dos llocs fins que sigui triat un successor.

La líder escocesa ha apel·lat al "sentit del deure" i al "amor" pel partit i el "país" per a justificar una decisió que, com ha apuntat en diverses ocasions, no és tan sobtada com caldria semblar-se. Així, ha reconegut el desgast que ha suposat la seva llarga etapa en el poder i, més recentment, fer front a desafiaments com la pandèmia de COVID-19.

Sturgeon ha aclarit que no es deu a "pressions a curt termini", a pesar que hi ha hagut "temes difícils" en l'etapa més recent. El Govern ha estat objecte de crítiques en les últimes setmanes, entre altres motius, per la llei que afavoreix la reassignació de gènere, bloquejada des de Londres i criticada per grups conservadors.

"Guanyar la independència és la causa a la qual he dedicat la meva vida", ha reconegut Sturgeon, que deixa en mans del conjunt del SNP decidir en el congrés de març qüestionis clau sobre aquesta causa. Sturgeon ha advocat, per exemple, per convertir les pròximes eleccions legislatives en un referèndum 'de facto' sobre la secessió.

UNA VIDA EN POLÍTICA

"També soc un ésser humà", ha assenyalat en un discurs amb al·lusions personals i familiars i en el qual, no obstant això, ha aclarit que no es retirarà del tot de la vida política, a la qual ha promès seguir vinculada en la defensa de causes que considera importants.

Nascuda a la ciutat de Irvine en 1970, Sturgeon ha militat des d'adolescent en el Partit Nacional Escocès (SNP) i es dedica a temps complet a la política des d'abans de complir els 30 anys, després d'un breu període com a advocada. En els últims anys, el SNP ha guanyat pes tant en el Parlament escocès com en el central.

Entre els possibles substituts figuren l'actual 'número dos' de l'Executiu escocès, John Swinney, i els ministres Kate Forbes, Angus Robertson i Humza Yousaf, segons la BBC.