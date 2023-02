Bandera de l'OTAN / @EP

El ministre de Defensa de Suècia, Pal Jonson, ha assenyalat aquest dimecres que l'ambició d'Estocolm és ingressar "com més aviat millor" a l'OTAN i fer-ho de la mà de Finlàndia, amb què va sol·licitar conjuntament l'adhesió el mes de maig passat a un procés bloquejat ara per Turquia i Hongria, únics aliats pendents de ratificar-ne l'accés.

En declaracions abans de la segona jornada de la reunió de ministres de Defensa aliats, Jonson ha subratllat que de les converses amb el secretari general, Jens Stoltenberg, surt el compromís que Suècia i Finlàndia entrin alhora a l'OTAN.

"Tots acordem que l'ambició és que Suècia i Finlàndia van començar junts i siguin ratificats junts i ens unim a aliança alhora", ha argumentat, si bé ha reconegut que ara la qüestió depèn d'Ankara que manté un veto sobre Suècia adduint manca de cooperació en matèria antiterrorista.

En la mateixa línia el seu col·lega finlandès, Mikko Savola, ha assegurat que espera que el país es pugui unir "aviat" a l'OTAN i ha posat l'accent que 28 dels 30 aliats ja han ratificat el procés d'accés.

Després que a Finlàndia guanyés sencers l'opció de fer passos en solitari, davant del reiterat bloqueig turc a Suècia, el ministre ha subratllat que Hèlsinki segueix defensant l'ingrés conjunt. "És millor per a Finlàndia, per a Suècia i per a l'OTAN", ha exposat, reiterant que l'important és que els dos països nòrdics siguin membres de l'organització militar "com més aviat millor".

STOLTENBERG DIU QUE ÉS DECISIÓ DE TURQUIA

Davant les reticències de Turquia, l'OTAN es marca ara la cimera de líders aliats a Vílnius, Lituània, del proper mes de juliol com a termini per a l'adhesió de Suècia i Finlàndia, ja que els aliats assumeixen que el panorama electoral a Turquia ajorna a l'estiu la ratificació.

En roda de premsa després de la reunió ministerial, el secretari general de l'OTAN ha insistit que urgeix des de fa mesos Turquia a desbloquejar l'adhesió de tots dos. "És la meva posició i no ha canviat", ha defensat, si bé ha assegurat que ara tot depèn de la decisió que prengui Ankara.

"És cosa de Turquia decidir si ratifiquen tots dos, jo recomano això, o fan només un. No és decisió de l'OTAN, sinó de Turquia", ha subratllat Stoltenberg, per recalcar que l'important és que Suècia i Finlàndia ingressin a la aliança militar i no tant “la seqüència”.

Precisament aquest dijous el cap polític de l'OTAN viatja a Turquia per seguir la situació després del terratrèmol que va sacsejar el sud del país el dia 6, moment en què tornarà a tractar l'adhesió de suecs i finlandesos.

Preguntat en roda de premsa, el secretari de Defensa nord-americà, Lloyd Austin, ha defensat que Estocolm i Hèlsinki s'uneixin "com més aviat millor" després de valorar que aportaran molt a l'aliança atlàntica.

"Serà cosa dels líders dels països, veurem què passa, no puc predir res", ha explicat sobre l'escenari que la cimera a Lituània serveixi per desbloquejar l'entrada a l'OTAN dels dos països escandinaus. "Però sé que tots els meus col·legues estan amb mi que volen veure l'accés com més aviat millor", ha exposat.