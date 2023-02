Turquia / @EP

Les autoritats de Turquia han elevat aquest dijous a prop de 36.200 el balanç de morts a causa dels terratrèmols registrats el 6 de febrer al sud del país, a prop de la frontera amb Síria , país on han mort prop de 3.800 persones . segons les xifres oficials.

L' Autoritat de Gestió de Desastres i Emergències (AFAD) , dependent del Ministeri de l'Interior de Turquia, ha detallat que 36.187 persones han mort a causa dels sismes, mentre que més de 108.000 han resultat ferides.

L'organisme ha especificat que aquestes xifres corresponen als danys a les deu províncies afectades pels terratrèmols, que van tenir el seu epicentre a Kahramanmaras, segons ha informat el diari turc 'Hurriyet'. Així mateix, 216.347 damnificats han estat evacuats a altres punts del país.

D'altra banda, almenys 1.414 persones han mort a les zones de Síria controlades pel Govern, a les quals cal sumar 2.274 morts a les zones en mans dels rebels, segons dades de la Defensa Civil Síria, coneguda com a cascos blancs '.

El director regional d'emergències de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) , Rick Brennan, va afirmar diumenge des de Damasc que l'organisme calcula que almenys 9.300 haurien mort a Síria –unes 4.800 a zones controlades per les autoritats i 4.500 a àrees en mans rebels--, si bé va matisar que ara mateix no hi ha manera de fer una projecció ajustada.