Viagra - EP

La Rússia de Vladimir Putin ha patit un gran 'cop baix' per part de la companyia nord-americana Viatris -una divisió de Pfizer- , que ha anunciat que deixarà de subministrar viagra a país. El gegant farmacèutic es nega a enviar més pastilles blaves a Moscou, i els russos tindran una alternativa menys per solucionar els problemes de disfucció erèctil.

Davant l'anunci, el govern rus es va comprometre a garantir que els seus homes encara tinguin accés a medicaments amb el mateix ingredient 'actiu'.

Fins i tot abans que la farmacèutica anunciés que deixarà de subministrar viagra al país, les empreses russes que fabriquen medicaments per a la impotència masculina amb sildenafil han augmentat la producció en un 11%. Les vendes també han augmentat un 15%.

Al seu informe trimestral de setembre, Viatris va dir que "el conflicte en curs entre Rússia i Ucraïna no va tenir un impacte material en el nostre negoci ja que els ingressos totals combinats per a tots dos països van ser aproximadament l'1 per cent dels ingressos totals consolidats". Però la companyia va admetre que “els controls comercials, les sancions, la cadena de subministrament i els desafiaments de personal i altres consideracions econòmiques relacionades amb el conflicte han afectat les nostres operacions en aquests mercats”.