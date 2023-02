El líder suprem de Corea del Nord, Kim Jong Un

Les autoritats de Corea del Sud han alertat aquest dijous que Corea del Nord té uns 70 quilos de plutoni, una quantitat suficient per a la fabricació de més de deu bombes atòmiques.



El Ministeri de Defensa sud-coreà ha tornat a introduir Pyongyang com a "enemic" del país al seu Llibre Blanc de Defensa, una qualificació que no s'introduïa des de feia sis anys, a causa del seu creixent programa balístic i nuclear.



Així, el Govern també ha descrit el Japó com un "veí proper" d'acord amb les mesures engegades per les autoritats per millorar les relacions bilaterals en matèria de seguretat.



El document, però, recull ara nova informació sobre l'arsenal de plutoni nord-coreà utilitzat per fabricar bombes nuclears. El text, que recull la política sud-coreana en matèria de defensa, espera reflectir la promesa del president, Yoon Suk Yeol, que busca frenar Pyongyang i aconseguir l'estabilitat a la regió.



"A mesura que Corea del Nord ens defineix com a enemic indubtable i segueix mantenint la seva amenaça militar sense renunciar al seu programa nuclear, el règim nord-coreà i el seu Exèrcit constitueixen un enemic", recull el Llibre Blanc, segons informacions de l'agència de notícies Yonhap.



El Govern de Corea del Sud ja va introduir Corea del Nord com a "enemic" militar el 1995. En la versió del 2004, l'expressió va ser substituïda com a "amenaça militar directa", en un intent per aplanar el camí cap a la reconciliació.



La qualificació, que es va reintroduir el 2010, es va tornar a retirar el 2018 i el 2020 sota l'Administració de l'expresident Moon Jae In. Ara, el text apunta a un increment de 20 quilos de plutoni del que s'estimava prèviament --uns 50 quilos--.



Aquest increment és atribuïble al treball de diversos reactors nuclears i d'altres activitats nuclears realitzades al complex de Yongbyon, al nord de Pyongyang, segons fonts sud-coreanes.