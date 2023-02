Mare acusada de matar el seu fill - Policia dels EUA

Una mare embarassada presumptament va colpejar i va cremar el seu fill de tres anys fins a matar-lo després que mullés el llit. La policia va ser cridada a casa d'Ivey Marie Lewis a Tacoma a Washington, els EUA, el 12 de febrer després dels informes que un nen estava inconscient i no responia.

La mare de 25 anys, que té un altre fill d'un any, va afirmar que Prince solia xocar amb les parets capdavanteres.

Quan els agents van arribar a la propietat, van trobar el nen mort amb el rostre de la víctima cobert de blaus, marques de cremades i talls. A més de les lesions a la cara, la policia va trobar marques a tot el cos que suggerien que havia estat copejat amb un objecte contundent. Els investigadors van continuar i van trobar sang seca esquitxada a les parets dins de la casa. La mare finalment va admetre haver assotat el nen amb un cinturó i un cable elèctric.

La mare el va castigar, segons va afirmar, perquè havia orinat en un matalàs. Els resultats preliminars de l'autòpsia han donat com a causa de mort del jove un traumatisme contundent al cap.

La sospitosa és a la presó preventiva i enfronta càrrecs d'assassinat. El Departament de Policia de Tacoma va dir en un comunicat: "El 12 de febrer del 2023, a les 7:35 pm, els oficials van respondre a un informe de tercera mà d'un nen que no responia i estava fred al tacte en un apartament" .

En una pàgina de recaptació de fons en línia creada per ajudar la família, Divine Chev va escriure: "Sóc la tia de Prince. Realment no tinc l'estómac per fer això i la meva família no té paraules. Prince era el noi més dolç que coneixia , sempre estava somrient, molt educat i sempre expressava quant estimava les persones properes a ell i tots estem tan devastats.Molts coneixen la història, però en cas que no ho sàpigues, el meu nebot va ser assassinat per la seva pròpia mare que patia una malaltia mental més enllà de la nostra entesa".