El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski. | @EP

A poc dies que es compleixi un any de la invasió de Putin, el conflicte entre Rússia i Ucraïna podria prendre un nou gir aquest cap de setmana. Els principals líders polítics mundials es reuneixen a Alemanya per debatre les principals estratègies sobre política exterior, seguretat internacional i defensa. La Conferència de Seguretat de Munic que se celebra al llarg de tot el cap de setmana espera rebre uns 40 caps d'estat i de govern, així com polítics i experts en seguretat de gairebé 100 països, inclosos els EUA, Europa i la Xina.

Aquest any, la conferència ve marcada per la invasió de Putin a Ucraïna. En aquest sentit, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha advertit que el retard de les armes occidentals a Ucraïna podria comportar la invasió russa de Moldàvia . El president ucraïnès ha dit que la veïna Bielorússia cometria un error de "proporcions històriques" si s'uneix a l'ofensiva russa i ha afirmat que les enquestes mostren que el 80% de la població no es volia unir.

Aquest divendres passat, la conferència ha arrencat amb un missatge clar: les potències europees prometen intensificar el suport a Ucraïna . Per la seva banda, Zelenski reclama a les potències occidentals que accelerin el seu suport i ha advertit que Vladimir Putin obtindrà avantatge militar si no arriben aviat els lliuraments d'armes. "Ens hem d'afanyar" , confessa Zelenski i afegeix que " necessitem rapidesa: rapidesa en els nostres acords, rapidesa en el nostre lliurament... rapidesa en les decisions per limitar el potencial rus".

El president de República Txeca, Petr Pavel, saluda el president francès, Emmanuel Macron a la trobada a Munic.

LA RESPOSTA DE LES POTÈNCIES EUROPEES



El canceller alemany, Olaf Scholz, subtilment , ha rebutjat els reclams de Zelenski, després d'assegurar que la cautela és millor que les decisions precipitades. Alhora, ha confessat que la unitat és millor que actuar sol. Scholz ha recordat que Alemanya és el proveïdor d'armes més important d'Europa continental i que la regió es troba en un territori desconegut a més que no hi ha un pla estable per enfrontar un agressor amb armes nuclears, per això és vital evitar una escalada no desitjada.

Per la seva banda, el president francès, Emmanuel Macron, ha instat els aliats a intensificar el seu suport militar a Ucraïna per ajudar-la a dur a terme la necessària contraofensiva contra Rússia . No podria haver pau a Ucraïna fins que Rússia fos derrotada, assegura Macron, que afegeix que Rússia està condemnada a “una derrota en el futur” .