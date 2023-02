El ministre d'Exteriors de Corea del Nord amenaça a Corea del Sud i els Estats Units a "una sèrie de contramesures contundents" si posen en pràctica els exercisis militars conjunts. | @EP

Les forces armades de Corea del Nord han disparat aquest dissabte un míssil balístic cap al mar del Japó --conegut per Corea com el mar de l'Est--, segons ha denunciat Seül, que de moment no ha donat detalls sobre el tipus de projectil. El míssil balístic és el segon que dispara Corea del Nord en el que va d'any.

L'Estat Major Conjunt de l'exèrcit de Corea del Sud ha indicat que el míssil s'ha llançat des de l'àrea de Sunan, a Pyongyang, a les 17.22 hores (hora local), segons ha recollit l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.

"Al mateix temps que reforça la seva capacitat de supervisió i vigilància, el nostre exèrcit manté una postura de total preparació en cooperació propera amb els Estats Units", ha assenyalat.

El tret ha tingut lloc un dia després que les autoritats nord-coreanes van amenaçar amb donar una resposta "sense precedents" als nous exercicis militars conjunts anunciats pels Estats Units i Corea del Sud de cara a les setmanes vinents, conegudes com a 'Escut de Llibertat'.

"En cas que els Estats Units i Corea del Sud posin en pràctica el que ja han anunciat i el que és considerat per Corea del Nord amb raó com a preparatius per a una possible agressió militar, s'enfrontaran a una sèrie de contramesures contundents", va afirmar un portaveu del Ministeri d'Exteriors nord-coreà.

Les autoritats de Corea del Sud va tornar a introduir dijous Pyongyang com a "enemic" del país en el seu Llibre Blanc de Defensa, una qualificació que no s'introduïa des de feia sis anys, a causa del seu creixent programa balístic i nuclear, al mateix temps que va alertar que el país veí posseeix uns 70 quilos de plutoni, una quantitat suficient per a la fabricació de més de deu bombes atòmiques.

"A mesura que Corea del Nord ens defineix com a enemic indubtable i continua mantenint l'amenaça militar sense renunciar al seu programa nuclear, el règim nord-coreà i el seu exèrcit constitueixen un enemic", recull el Llibre Blanc, que recull la política sud-coreana en matèria de defensa i que espera reflectir la promesa del president, Yoon Suk Yeol, que té l'objectiu de frenar Pyongyang i aconseguir l'estabilitat a la regió.