Josep Borrell, alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna / @EP

Diversos comptes a Twitter ia Telegram van difondre aquest diumenge una declaració falsa de Josep Borrell, alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna. Borrell va pronunciar un discurs a la Conferència de Seguretat de Munic, un fòrum en què es reuneixen caps d'Estat i de Govern, ministres, alts comandaments militars... per abordar assumptes sobre defensa, seguretat i relacions internacionals.

En la seva intervenció, Borrell va fer una crida als països de l'OTAN a accelerar i augmentar els lliuraments de material militar a Ucraïna perquè l'exèrcit pugui enfrontar-se a les forces russes que controlen el sud-est del país. Tot i això, les xarxes van manipular el seu missatge per semblar que digués: " Som l'exèrcit d'Ucraïna perquè aquesta guerra és un desafiament per a la nostra seguretat, un desafiament existencial" .

Aquestes declaracions es van fer viral per Twitter i per Telegram que escriuen en diversos idiomes (anglès, francès, alemany, italià...).

Alguns missatges apuntaven que la Unió Europea reconeixia la seva participació directa a la guerra d'Ucraïna i la proximitat amb una Tercera Guerra Mundial. De fet, tan gran va ser la mentida que fins i tot l'ambaixada russa a Espanya ho va comentar al seu Twitter, encara que va esborrar posteriorment el tweet perquè ja no apareix.

EL MISSATGE REIAL

Tot i que aquesta manipulació es fes viral, la realitat és que no va dir "som l'exèrcit d'Ucraïna". El discurs ho va fer en anglès i va dir "we are arming Ukraine", cosa que significa que "estem armant Ucraïna".

Per tant, el missatge difós va ser una manipulació per fer creure que Borrell havia reconegut que la Unió Europea és “l'exercit d'Ucraïna”.

Aquí hi ha la intervenció completa: