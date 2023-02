Militars d'Infanteria de Marina a bord del portaaeronaus 'Juan Carlos I' - EMAD

L' OTAN ha començat aquest dilluns a un gran exercici militar a la Mediterrània en què participen els portaavions dels Estats Units, Espanya i Itàlia juntament amb tots els seus grups de combat, amb l'objectiu de millorar-ne la coordinació i demostrar la "presència i dissuasió" de l'Aliança Atlàntica.

Entre aquest dilluns i el de la setmana que ve, el grup de combat del portaaeronaus espanyol 'Juan Carlos I' se sumarà a l'exercici 'Neptune Strike 2023.1', en què també participen el del nord-americà 'Georges HW Bush' i de l'italià 'Cavour '.

Es tracta d'un exercici multidomini organitzat pel 'Naval Striking and Support Forces NATO' que es desenvoluparà a la Mediterrània central amb la finalitat de posar a prova l'habilitat per integrar les capacitats que ofereixen els grups de combat dels portaavions per a la defensa de l'Aliança Atlàntica.

Segons apunta l'Estat Major de la Defensa (EMAD), aquestes activitats "reflecteixen el compromís, milloren la interoperabilitat i la cohesió de les nacions aliades ia més, incrementen la posició de dissuasió i presència de l'OTAN a la Mediterrània".

Espanya participa en l'exercici amb els mitjans que ja estaven de maniobres a la Mediterrània, acabats de reincorporar a la seva agenda prevista després de desviar la seva ruta per sumar-se a les tasques d'ajuda al terratrèmol de Turquia.

Es tracta del portaaeronaus 'Juan Carlos I', la fragata 'Blas de Lezo' i l'aviació embarcada així com un Batalló de Desembarcament i diferents embarcacions per fer exercicis amfibis.

L'exercici de l'OTAN té a més previst realitzar activitats a Grècia, Croàcia, Albània, Romania o Hongria, entre d'altres països.