Edificis enderrocats a Turquia pel terratrèmol de fa dues setmanes - EP

El Govern de Turquia ha demanat a la població que es mantingui allunyada de la costa de la província de Hatay després d' activar l' alerta de tsunami. Segons afirmen les autoritats, es podria produir un augment del nivell de l?aigua de mig metre després del terratrèmol de magnitud 6,4 que ha fet tremolar el país aquest dilluns. Aquest sisme arriba dues setmanes després que un terratrèmol de magnitud 6,4 sacsegés el sud-est de Turquia i la veïna Síria, que va deixar 41.000 morts.

L'agència turca d?emergències assegura que el terratrèmol d?aquest dilluns s?ha situat a la localitat de Samandag , a uns 12 quilòmetres de la costa.

De moment, es desconeix el nombre de víctimes o els nous danys que s'han produït per aquest nou terratrèmol, encara que alguns testimonis han assegurat a Reuters que hi ha més estructures danyades. Almenys un edifici que estava destruït per l'anterior terratrèmol s'ha acabat d'esfondrar del tot.