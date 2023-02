Personal d'emergències atenen una persona. Foto: Exèrcit del Brasil

Les autoritats brasileres van informar, la tarda del passat dilluns 20 de febrer (hora local) que ja són 40 persones, inclosos diversos nens, les que han mort per les fortes pluges torrencials que fuetegen la regió de Sao Paulo. A més, prop de 2.500 persones han estat evacuades de casa seva, de les quals n'hi ha prop de 800 que s'han quedat sense llar. A més, hi ha almenys 40 desapareguts, segons explica Folha de Sao Paulo.

El president brasiler, Lula da Silva, s'ha reunit amb el governador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas , per conèixer de primera mà la situació. Abans de la trobada, van sobrevolar en helicòpter les zones afectades pel temporal.

Lula ha demanat que no es construeixin més vivendes als vessants de les serres, a fi d'evitar "més tragèdies". Així mateix, ha destacat la importància de la col·laboració entre les administracions (federals, estatals i municipals), deixant de banda les qüestions partidistes. "El bé comú de les persones és molt més important que qualsevol desacord que puguem tenir. Estem junts per enfrontar la situació i ajudar la població del litoral paulista", va dir da Silva.

Per part seva, De Freitas ha apuntat que el seu Govern ha decretat tres dies de dol oficial per les precipitacions que han afectat les localitats del litoral nord de Sao Paulo. Per part seva, el Govern federal ha promulgat l'estat de desastre a Guarujá, Bertioga, Sao Sebastiao, Caraguatatuba, Ilhabela i Ubatuba.