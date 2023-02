Vladimir Putin / @EP

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha anunciat aquest dimarts la suspensió de la participació russa del Nou Tractat de Reducció d'Armes Estratègiques (START), el darrer pacte signat amb els Estats Units per a la reducció i el control d'armes nuclears.

Putin, que ha indicat que Rússia "ha d'estar preparada per fer assajos nuclears si els Estats Units els duu a terme primer", ha puntualitzat que no es tracta d'"abandonar" completament el tractat sinó de "sospendre la participació", tal com ha aclarit durant el seu discurs davant de l'Assemblea Federal russa gairebé un any de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna.

Així, ha qualificat d' "absurds" les crides de l'OTAN perquè Rússia compleixi aquest tractat, especialment després que els aliats de l'Aliança denunciessin a principis de febrer l'incompliment del mateix per part de Rússia i demanessin a Moscou complir amb els seus obligacions.