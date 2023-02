Meteorit caient sobre la Terra - Recurs UNSPLASH

Un meteorit de la mida de 60 centímetres de diàmetre i amb un pes del voltant de 454 quilograms va colpejar la Terra a prop de McAllen, Texas ( Estats Units ) dimecres passat, va confirmar la NASA aquesta setmana.

El meteor volava a una velocitat al voltant de 43.452 quilòmetres per hora, superant la velocitat del so, i mentre explotava a l'atmosfera terrestre a uns 34 quilòmetres sobre el terra, els seus fragments van aconseguir aterrar. L'impacte del meteorit va tenir l'energia equivalent a vuit tones de TNT.

L'impacte del meteorit, reportat per KDFW, la cadena local de Fox a Dallas, va tenir lloc al voltant de les 6 pm. Per sort, no es van produir danys materials ni víctimes mortals.

Això va ser confirmat més tard pel Servei Meteorològic Nacional, que va dir que un Geostationary Lightning Mapper va detectar el centelleig d'un meteorit només mitja hora abans. En aquell moment, no estava clar què va provocar la llampada, especialment perquè no hi havia tempestes elèctriques a l'àrea que poguessin haver-ho produït.

Les imatges de la càmera de seguretat de la llar obtingudes per KDFW semblaven haver capturat un aparent estrèpit sònic, i el fort soroll va fer que les aus fugissin, mentre que molts vilatans van afirmar haver sentit un possible terratrèmol.