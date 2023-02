Foto: @EP

El president dels Estats Units, Joe Biden , ha assegurat des de Polònia que "Ucraïna mai no serà una victòria per a Rússia" i que Occident no té la intenció d'atacar Moscou, com ha defensat el president rus, Vladímir Putin, aquest dimarts durant el seu discurs .

"Li parlo una vegada més al poble de Rússia. Els Estats Units i les nacions d'Europa no busquen controlar o destruir Rússia. Occident no estava conspirant per atacar Rússia, com ha dit avui Putin", ha explicat Biden en un discurs des de Polònia.

El mandatari nord-americà ha condemnat la "brutalitat" de Moscou , que ha comès "crims contra la humanitat sense vergonya ni escrúpols". "Han atacat civils amb mort i destrucció, han fet servir la violació com a arma de guerra", ha sentenciat.

"És la gana dels autòcrates a què cal oposar-se: no, no no. No, no et quedaràs amb el meu país", ha afirmat Biden, afegint que "un dictador mai no podrà acabar amb l'amor de la gent per la llibertat" i que les nacions de tot el món no acceptaran "un món governat per la por i la força".