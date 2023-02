Arxiu - Tomàquets, Consum, preu, preus, IPC, supermercat, aliments, compres, comprar, fruites, verdura - EUROPA PRESS - Arxiu

La cadena britànica de supermercats Asda ha decidit imposar límits a les compres d'algunes fruites i hortalisses en resposta a l'escassetat d'abastament de productes frescos que el Regne Unit afronta per la crisi en el subministrament procedent d' Espanya i el Nord d'Àfrica com a conseqüència de l'impacte de les baixes temperatures a la producció.

D'aquesta manera, la cadena de distribució al detall, la tercera major del Regne Unit, ha determinat que cada client podrà adquirir únicament un màxim de tres unitats d'una sèrie de productes com ara tomàquets, pebrots, cogombres, enciam, bròquil, coliflor i bosses de amanida.

"Igual que altres supermercats, estem experimentant desafiaments d'abastament en alguns productes que es cultiven al sud d'Espanya i al nord d'Àfrica" , va explicar un portaveu d'Asda.

A més d'Asda, la cadena de supermercats Morrisons també ha decidit limitar a partir de demà el nombre de productes a comprar per cada client, segons ha confirmat un portaveu.

"A Morrisons, a partir de demà fixarem límits màxims de dos articles per client en tomàquets, cogombres, enciam i pebrots", va explicar.

En aquest sentit, la cadena britànica va subratllar que s'està entrant a la temporada de cultiu del Regne Unit, per la qual cosa, "a més de trobar alternatives a la producció des d'Espanya i el nord d'Àfrica", Morrisons anticipa que aviat es veuran més productes britànics als prestatges.

En aquesta línia, Andrew Opie, director d'Alimentació i Sostenibilitat del British Retail Consortium, va explicar que les difícils condicions climàtiques al sud d'Europa i al nord d'Àfrica han interromput la collita d'algunes fruites i verdures, incloent-hi tomàquets i pebrots.

"Si bé s'espera que la interrupció duri algunes setmanes, els supermercats són experts en la gestió dels problemes de la cadena de subministrament i estan treballant amb els pagesos per garantir que els clients puguin accedir a una àmplia gamma de productes frescos", ha defensat l'expert.

Per part seva, el director dels supermercats Waitrose, James Bailey, atribuïa a l'emissora LBC aquesta situació a "un fenomen meteorològic extraordinari a Espanya" ja que els productors del Regne Unit "no han encès els seus hivernacles a causa dels alts preus de la energia". "Es tracta d'un problema de mal temps a Espanya i al Nord d'Àfrica", ha assenyalat.

Segons les estimacions del British Retail Consortium, el Regne Unit Bretanya normalment importa el 95% dels seus tomàquets i el 90% dels enciams entre desembre i març.

De la seva banda, el director de Nationwide Produce, Tim O'Malley, advertia la setmana passada que el problema més important del sector "no és la inflació, és la Mare Natura".

"Estem veient prestatges buits ara i només puc veure que empitjorarà les pròximes setmanes i mesos", afirmava en relació amb la situació del sector minorista, mentre que anticipava que continuarà havent-hi dificultats pel que fa al servei d'aliments a l'engròs.

Per part seva, la presidenta dels grangers anglesos i gal·lesos agrupats a National Farmers' Union (NFU), Minette Batters, assenyalava aquest dimarts les dificultats que la pujada dels preus de l'energia i l'escassetat de mà d'obra representen per a la seguretat alimentària del Regne Unit.

Referent a això, apuntava que la producció d'ous del Regne Unit ha caigut al nivell més baix en nou anys, mentre que es preveu que la producció d'ingredients per a amanides com tomàquets i cogombres caigui als nivells més baixos des que van començar els registres el 1985.

Així mateix, en declaracions recollides per 'Sky News', Batters advertia que "hi haurà desafiaments en la disponibilitat d'alguns aliments", inclosos els pebrots i altres verdures per a amanida cultivades en hivernacles.