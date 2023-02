El president de la Xina, Xi Jinping @ep

Almenys dues persones han mort i més de mig centenar han quedat sepultats per les roques després de l'esfondrament d'una mina de carbó a cel obert ubicada a la ciutat xinesa d' Alxa , a la regió septentrional de Mongòlia Interior.



D'acord amb els primers informes, els equips de rescat han aconseguit treure d'entre la runa un total de vuit persones, entre les quals hi ha les víctimes mortals, segons informa la Televisió Central de la Xina (CCTV).



Fins al lloc del succés s'hi han desplaçat vuit equips de rescat, formats per més de 330 membres i prop de 130 vehicles dedicats a les tasques d'emergència. Aquests equips també treballen per evitar possibles desastres secundaris.



El president de la Xina, Xi Jinping , ha ordenat centrar en aquest assumpte els recursos necessaris i ha advocat per iniciar les indagacions oportunes per esbrinar com més aviat millor les causes de l'accident i dirimir responsabilitats.



En la mateixa línia, el primer ministre, Li Keqiang, ha instat a reforçar les tasques de rescat per localitzar els més de 50 desapareguts.