Almenys una persona ha mort aquest dijous després que un avió rus de tipus Su-25 s'hagi estavellat a la regió de Belgorod, situada a prop de la frontera amb Ucraïna, després de "completar una missió de combat" al país veí, segons han confirmat les autoritats de Rússia.



"Després de completar una missió de combat, un avió El seu-25 de les Forces Aeroespacials russes s'ha estavellat quan tornava a la base aèria a la regió de Belgorod. El pilot ha mort" , ha indicat el Ministeri de Defensa, segons ha informat la agència russa de notícies Interfax.



Alhora, ha afirmat que l'aparell s'ha estavellat en una zona despoblada, per la qual cosa no hi ha víctimes sobre el terreny, alhora que ha apuntat a "una fallada tècnica" com a "causa del desastre".



Poc abans, el governador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, havia indicat al seu compte a Telegram que un avió militar s'havia estavellat a la localitat de Valuiski. "La causa de l'incident està sent investigada. La situació està sota control", va recalcar.