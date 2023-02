El president de Rússia , Vladímir Putin , ha anunciat aquest dijous que planeja desplegar míssils balístics intercontinentals Sarmat, també coneguts com Satan II per la seva capacitat d'acollir deu caps nuclears, per enfortir la "triada nuclear" russa de cara a la guerra d'Ucraïna.

Vladimir Putin @ep

Les paraules de Putin arriben després de la suspensió de la participació russa al nou Tractat de Reducció d'Armes Estratègiques (Start), l'últim pacte signat entre Rússia i els Estats Units per a la reducció i el control d'armes nuclears.

Així, ha especificat que aquest desplegament es veurà acompanyat d'un nombre més gran de míssils hipersònics i nous submarins nuclears, tal com ha assenyalat després d'un discurs aquest dijous amb motiu del primer aniversari de l'inici de la guerra, el 24 de febrer.

"Tal com hem fet en el passat, enfortirem la tríada nuclear" , ha dit en relació amb la possibilitat de desplegar míssils nuclears per terra, mar i aire. "Mantenim la producció en massa de sistemes de míssils hipersònics Kinzhal de llançament aeri", va sostenir, segons el Kremlin.

En aquest sentit, ha assenyalat que també està previst que Rússia iniciï la "lliurament massiva" de míssils de creuer hipersònics Zircon, que es podran "disparar des del mar", segons ha recollit l'agència de notícies Interfax.

"Amb el lliurament del submarí nuclear Borey Emperador Alexandre III, la proporció d'armes i equips moderns s'estendrà al cent per cent de l'Armada. En els propers anys, la força de combat de la flota es veurà reabastida del tot", ha resolt .

A finals d'abril del 2022, les forces armades de Rússia van confirmar haver provat amb èxit el nou míssil balístic intercontinental, que prometia ser un dels patates de Moscou en matèria armamentística gràcies al seu abast.

En aquest sentit, les autoritats van assegurar que podria abastar tot Europa i fins i tot els Estats Units després de completar totes les fases de vol, d'acord amb la versió oficial.