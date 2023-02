R Kelly | ep

El cantant de R&B R. Kelly va ser sentenciat a 20 anys de presó en un tribunal federal de Chicago aquest dijous després de rebre una altra condemna l?any passat per càrrecs de pornografia infantil i temptació d?un menor. Kelly, de 56 anys, ja està complint una pena de presó de 30 anys per la condemna del 2021 per càrrecs de crim organitzat i trànsit sexual en un tribunal federal de Nova York.

El jutge federal Harry D. Leinenweber va dir a la cort dijous que 19 anys dels 20 anys de presó es complirien simultàniament o al mateix temps que la seva altra sentència.

Kelly va ser condemnat al setembre per tres càrrecs de producció de pornografia infantil i tres càrrecs d'incitar un menor a participar en activitats sexuals delictives.

Abans de la sentència, l'advocat Christopher Brown va llegir una declaració d'una de les víctimes de Kelly, identificada com a “Jane”. “He perdut la meva dignitat a causa de Robert Kelly. He perdut els meus somnis a causa de Robert Kelly. He perdut la meva adolescència amb Robert Kelly”, va llegir.

“Sempre seré la noia sobre la qual va orinar R Kelly”, va dir Jane a través de l'advocat, fent referència a l'infame vídeo sexual mostrat durant el seu judici que mostrava Kelly orinant sobre una víctima.

L?audiència de sentència és la culminació de gairebé tres dècades d?acusacions que Kelly havia abusat sexualment de nenes menors d?edat. El 2002, Kelly va ser acusat de càrrecs de pornografia infantil per presumptament gravar-se a si mateix tenint sexe amb una menor d'edat no identificada, però va ser absolt el 2008.

Kelly va ser un dels artistes de R&B més reeixits de les dècades de 1990 i 2000 , conegut per les reeixides cançons "Bump N' Grind", "Ignition (Remix)" i "I Believe I Can Fly", que li van valer tres premis Grammy. Ha estat nominat a 26 premis Grammy en total, fins i tot el 2015.