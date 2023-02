Vehicles militars a la invasió russa / @EP

La invasió russa d'Ucraïna compleix aquest divendres, 24 de febrer, el primer aniversari amb l'epicentre de les batalles situat a la regió de Donetsk, després que les Forces Armades ucraïneses hagin aconseguit durant els últims mesos repel·lir els avenços de Rússia i fins i tot recuperar territoris a diverses regions a l'est i el sud del país.

L'ofensiva, que va rebre el nom d'"operació militar especial" per part del president rus, Vladimir Putin , va ser planificada com una guerra llampec que tenia com a objectiu prendre la totalitat del Donbàs i avançar cap a la capital, Kíev , en uns pocs dies per treure del poder el mandatari ucraïnès, Volodimir Zelenski.

Tot i això, la resposta militar d'Ucraïna i el suport lliurat a Kíev per part dels seus aliats occidentals ha frustrat les expectatives de la cúpula russa, que ha vist com el seu Exèrcit ha patit grans baixes i ha depès en gran mesura d'una estratègia de bombardejos i atacs amb artilleria a gran escala davant la manca de progressos sobre el terreny.

La invasió va arrencar amb una ofensiva a gran escala per terra, mar i aire on van ser atacades més d'una desena de ciutats, inclosos els voltants de Kíev, amb un desembarcament a la ciutat d'Odessa i amb les tropes russes creuant la frontera a través de diversos punts. Així mateix, les tropes russes van reforçar les seves posicions a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, la independència de les quals va ser reconeguda per Putin dies abans de l'inici de l'ofensiva.

Font: EuropaPress

En el marc de les primeres hores de la invasió, les tropes russes van prendre la central nuclear de Txernòbil , alhora que les forces desplegades a la península de Crimea --annexionada el 2014-- van penetrar en territori ucraïnès des del sud. Els últims dies de febrer de 2022 van veure com les forces de Rússia van centrar la seva atenció als voltants de Kíev, cosa que va portar les autoritats d'Ucraïna a demanar als ciutadans que s'armessin per combatre "els ocupants".

Així, les tropes russes van aconseguir fer-se amb territoris al sud, a les regions de Jerson i Melitópol, així com a Khàrkiv, Txernígov i la regió de Kíev, alhora que es van registrar avenços a la zona del Donbàs. No obstant això, aquests avenços es van veure alentits per la resistència de les Forces Armades ucraïneses, reforçades pels decrets de mobilització signats per Zelenski, malgrat la qual cosa Rússia va aconseguir prendre Borodianka, als voltants de la capital.

Al març, la línia de front es va desplaçar cap al nord a la part sud del país després que les tropes russes prenguessin la ciutat de Jerson i avancessin cap a Mikolaiv , alhora que van envoltar Mariúpol , escenari d'un setge durant mesos que es va saldar amb la destrucció gairebé total de la ciutat, que va acabar de caure íntegrament al maig.

A més de la pressió des del sud, que buscava connectar Crimea amb les regions separatistes de Donetsk i Lugansk , les forces russes van intentar consolidar els seus avenços a Txernígov, Sumy i Khàrkiv. Els avenços al sud van derivar a més a més en combats al voltant de la central nuclear de Zaporiyia , la més gran d'Europa, que finalment va caure en mans russes enmig de l'alarma internacional per la possibilitat d'un accident nuclear.

Pel que fa a la situació al voltant de Kíev, els combats es van centrar en Kozarovichi , Gostomel --on es troba el principal aeròdrom de l'Exèrcit ucraïnès, pres per les forces russes--, Stoyanka, Bucha i Irpin, des d'on milers de civils van fugir cap a la capital.

RETIRADA RUSSA I GIR AL DONBÀS

Els avenços van derivar el 9 de març en un acord entre Moscou i Kíev per crear corredors humanitaris per evacuar civils, mentre Ucraïna va acusar Rússia de traslladar de manera forçosa població cap al seu territori des de les zones ocupades. Així mateix, el mes va estar marcat per un acord a la ciutat turca d'Istanbul que va derivar en una reducció "dràstica" de les operacions militars russes contra Kíev i Txernígov, i va seguir una retirada de les tropes russes d'aquestes zones.

El replegament va derivar en una cascada d'acusacions contra Moscou per crims de guerra i contra la humanitat als voltants de Kíev, especialment a Bucha, on les autoritats d'Ucraïna van denunciar la troballa de fosses comunes i desenes d'executats . La retirada va ser el símbol de l'esfondrament de la guerra llampec que Moscou va planificar per prendre la capital ucraïnesa.

A més, va derivar en un nou gir cap a l'est del focus dels combats, amb el seu epicentre a la regió del Donbàs. Així, durant els primers dies d'abril les tropes russes van prendre Izium, en un intent de connectar els territoris que controlava a Khàrkiv amb aquesta regió. Així, van aconseguir avançar cap a Kreminna, Severodonetsk i Popasna per cercar Kramatorsk , escenari al maig d'un atac amb míssils contra la seva estació de trens que va deixar desenes de morts.

La guerra va passar llavors a una fase de escassos avenços territorials, si bé Rússia va consolidar alguns èxits a l'est mentre recorria a campanyes de bombardejos contra objectius militars, civils i infraestructura crítica a altres punts d'Ucraïna, inclosa la capital, Kíev, i punts situats prop de la frontera amb Polònia, entre ells Leópolis.

AVANÇOS UCRAÏNS I MOBILITZACIÓ RUS

Per contra, l' Exèrcit d'Ucraïna va començar a apilar una sèrie d'avenços territorials a partir del juliol aprofitant la concentració de forces russes al Donbàs, recapturant àrees a través d'ofensives a diversos fronts a l'est del riu Dnipro. Els avenços van permetre a les tropes ucraïneses allunyar Rússia de Mikolaiv i empènyer les tropes de Moscou cap a Jerson, alhora que van aconseguir alliberar diversos territoris a la regió de Khàrkiv.

Si bé la situació es va mantenir en aquestes dinàmiques durant l'estiu, el setembre va suposar la materialització del col·lapse de la línia de front russa a causa d'una ofensiva sorpresa que va portar Rússia a retirar-se de la ciutat d'Izium, recuperada el 10 de setembre per Ucraïna , que va estendre així la seva autoritat a la pràctica totalitat de la regió de Khàrkiv.

Segons les dades recollides per 'The New York Times', aquesta ofensiva va permetre a Ucraïna recuperar prop de 8.800 quilòmetres de territori . Tot i aquestes derrotes i la seva retirada de diverses àrees, Moscou va anunciar l'annexió de les regions de Donetsk, Lugansk, Jerson i Zaporiyia, rebutjada per la comunitat internacional. Per la seva banda, Putin va respondre amb una "mobilització parcial" per compensar les pèrdues al camp de batalla, tot i això les tropes ucraïneses van prendre l'1 d'octubre la ciutat de Liman, d'importància estratègica, i van accelerar els seus avenços en el sud del país, una contraofensiva en dos fronts que va alleujar la pressió russa sobre aquestes zones del país.

A aquestes garrotades es va sumar l'anunci per part de Rússia sobre la seva retirada a la riba esquerra del riu Dnipro a Jerson , cosa que va permetre a Ucraïna recuperar part de la ciutat, que havia estat un punt clau dels esforços russos per unir la costa sud del país.

Amb l'arribada de l'hivern, les línies de front van romandre relativament estàtiques, en una guerra de trinxeres que ha portat els experts a traçar paral·lelismes amb la Primera Guerra Mundial. Tot i això, durant les últimes setmanes Rússia ha obtingut avenços , inclosa la presa al gener la ciutat de Soledar i una aproximació a Bajmut.

L'ofensiva, recolzada per mercenaris del Grup Wagner, ha provocat que Ucraïna hagi ordenat l'evacuació immediata de Bajmut, al mig de més de temors sobre una nova ofensiva a gran escala per part de Rússia coincidint amb el primer aniversari de la guerra.