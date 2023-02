Estació Espacial Internacional @ep

Rússia va llançar un coet per portar de tornada tres membres de la tripulació encallats a l' Estació Espacial Internacional (ISS) després que la seva càpsula Soiuz presentés una fuita de refrigerant.

Divendres, una nau espacial russa Soiuz es va enlairar en la missió de rescat, segons van informar les agències de notícies russes.

L'agència de notícies Tass va dir que la Soiuz MS-23 no tripulada es va enlairar del centre espacial de Baikonur al Kazakhstan i va ser posada en òrbita . S'ha d'acoblar a la ISS el dissabte a les 0101 GMT.

Els cosmonautes russos Sergey Prokopyev i Dmitry Petelin i l'astronauta nord-americà Francisco Rubio havien de finalitzar la seva missió al març. L'agència espacial russa Roscosmos ha dit aquesta setmana que, després de la incidència, el trio tornaria a la Terra a bord de Soiuz MS-23 al setembre. D'altra banda, la nau espacial MS-22, actualment malmesa, està programada perquè aterri sense tripulació al març.

Tant la NASA com Roscosmos creuen que la fugida a la nau espacial MS-22 va ser causada per un micrometeoroide, una diminuta partícula de roca espacial, que va colpejar la càpsula a gran velocitat. La fugida va buidar un fluid vital utilitzat per regular la temperatura de la cabina i va descarrilar les rutines de l'estació espacial de Rússia.