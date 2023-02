El president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva @ep

La setmana que ve està prevista una sessió tensa a l'Assemblea Legislativa de Badia ( Brasil ) per escollir un dels dos candidats al càrrec vacant al Tribunal Municipal de Comptes (TCM-BA), l'òrgan que audita els comptes dels governants. Els candidats són l'exprimera dama de l'Estat, Aline Peixoto , i l'exparlamentari Tom Araújo .

Amb el poderós suport del seu marit, l'exgovernador de Badia i actual ministre del govern de Lula da Silva , s'espera que Aline no tingui dificultats per guanyar la disputa que s'acabarà el 7 de març. El candidat guanyador necessita com a mínim 32 vots favorables dels 63 diputats, és a dir, ser escollit per majoria absoluta.

Si confirma favoritisme i Peixoto resulta electa, no serà la primera vegada que una esposa d'un governador o exgovernador és elegida per ocupar un càrrec en un Tribunal de Comptes . Alguns exemples il·lustren que la situació ja és recurrent.

A Piauí, l'Assemblea Legislativa de l'Estat (Alepi) va triar l'exprimera dama, Rejane Dias, com a consellera del Tribunal de Comptes de l'Estat (TCE-PI). El seu marit, Wellington Dias (PT), actual ministre de Desenvolupament Social, va governar Piauí fins al març del 2022.

A Alagoas, Renata Calheiros va ser triada pels diputats estaduals per al Tribunal de Comptes, al desembre. El seu marit, Renan Filho (MDB), actual ministre de Transports, va governar l'estat fins a l'abril de l'any passat.

Un tercer cas prové d'Amapà. Marília Góes, esposa del ministre de Desenvolupament Regional, Waldez Góes, es va convertir en consellera del Tribunal de Comptes d'Amapá el febrer del 2022, quan el seu marit encara governava l'estat.