El sotssecretari general adjunt de l'OTAN adverteix que el Kremlin duu a terme una "guerra de desinformació" amb l'única finalitat d'intimidar Occident. | @EP

El sotssecretari general adjunt de l'OTAN, Mircea Geoana, ha afirmat aquest divendres que Rússia "no té la capacitat" ni la intenció de convertir la guerra d'Ucraïna en un conflicte nuclear, i que només està utilitzant la retòrica per intimidar Occident.

Geoana considera que Rússia, pel que ha pogut observar l'Aliança Atlàntica, no té ni la capacitat ni la intenció d'escalar la guerra a Ucraïna a una guerra amb l'OTAN, ja que hi ha una "gran asimetria de poder", segons ha relatat en una entrevista amb l'emissora Romania Actualitati.

"Seria il·lògic, perquè l'asimetria de poder entre la Federació Russa, afeblida per aquest conflicte i amb capacitats militars molt menys eficients del que ells mateixos pensaven, en comparació amb l'OTAN, que és molt més forta, molt més moderna i molt més potent, no té sentit", ha recalcat el també exministre d'Exteriors romanès.

Per Geoana, Rússia duu a terme una "guerra de desinformació" amb la qual intoxica l'opinió pública occidental amb "el soroll de la retòrica nuclear".

"La nostra lectura és que el Kremlin bàsicament intenta intimidar l'opinió pública occidental, que sovint té una tradició pacifista, i molts de nosaltres estem preocupats, naturalment... Quan escoltes aquesta retòrica des del cim del Kremlin, òbviament, hi ha certa sensació de preocupació", ha insistit Geoana.

En aquest sentit, i en un esforç per dissipar la preocupació occidental, el sotssecretari general de l'OTAN ha reiterat que "militarment parlant" l'OTAN no veu senyals ni indicis d'una escalada nuclear.

No obstant això, ha advertit que Rússia continuarà intentant intimidar els països de l'Aliança Atlàntica per soscavar-ne la unitat i la voluntat de donar suport als ucraïnesos. "Són dues coses diferents, molta comunicació, menys habilitat real per actuar", ha ressaltat.