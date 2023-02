Xi Jinping, president de la Xina / @EP

El Govern de la Xina ha presentat aquest divendres el seu pla de pau per a Ucraïna compost per dotze propostes en un esforç per donar una solució política a la invasió russa d'Ucraïna, en què demana un cessament al foc de les dues parts i defensa la integritat territorial de tots els països.

El dia que es compleix el primer aniversari de la guerra a Ucraïna, el Ministeri d'Exteriors xinès ha enumerat dotze propostes per posar fi al conflicte armat, entre les quals s'inclou una petició a Occident perquè acabi les sancions a Rússia, o establiment de converses de pau. Segons la Xina, és important respectar la sobirania de tots els països en el marc dels principis de la Carta de Nacions Unides --com defensa Ucraïna--, així com garantir de manera efectiva la sobirania, la força o la riquesa dels Estats.

"Totes les parts han de defensar conjuntament les normes bàsiques que regeixen les relacions internacionals i salvaguardar l'equitat i la justícia internacionals", es llegeix a la proposta, on es ressalta la rellevància que no s'adoptin "dobles rasers".

Alhora, el Govern xinès ha demanat que s'abandoni "la mentalitat de Guerra Freda" , afirmant que la seguretat d'un país "no pot ser a costa de la seguretat d'altres països", mentre que ha assenyalat que la seguretat regional "no pot garantir-se mitjançant l'enfortiment o fins i tot l'expansió de blocs militars”.

Per això, ha demanat a les parts adherir-se a un concepte de seguretat "comú, integral, cooperatiu i sostenible" centrat en l'estabilitat a llarg termini. També ha fet èmfasi a promoure "una arquitectura de seguretat equilibrada" al continent euroasiàtic.

D'altra banda, la Xina ha demanat a Occident que aturi les sancions unilaterals contra Rússia, sostenint que aquestes "no només no resoldran els problemes, sinó que en crearan de nous".

"Els països rellevants han de deixar d'abusar de les sancions unilaterals i la 'jurisdicció de braç llarg' contra altres països, exercir un paper en el refredament de la crisi a Ucraïna i crear les condicions perquè els països en desenvolupament desenvolupin les seves economies i millorin la vida de les persones", ha demanat el gegant asiàtic, instant Occident a oposar-se a qualsevol sanció no autoritzada pel Consell de Seguretat de l'ONU.

XINA DEMANA "NO TREURE LLENYA AL FOC"

Pequín ha ressaltat que "no hi ha guanyadors a les guerres", per la qual cosa ha fet una crida a totes les parts a "mantenir la racionalitat i la moderació, no tirar llenya al foc i no intensificar els conflictes".

Alhora, ha demanat a Rússia ia Ucraïna que es reuneixin i reprenguin el diàleg directe "tan aviat com sigui possible", així com que promoguin gradualment una desescalada i una "relaxació" de la situació per arribar a un alto el foc integral.

Després d'això, segons esgrimeix el Ministeri d'Exteriors xinès al comunicat, els dos països han d'iniciar converses de pau.

"S'han d'encoratjar i recolzar tots els esforços per resoldre la crisi de manera pacífica. La comunitat internacional s'ha d'atenir a la direcció correcta de persuadir la pau i promoure converses, ajudar totes les parts en el conflicte a obrir la porta a una solució política de la crisi com més aviat millor", ha demanat la Xina, que s'ha mostrat disposada a exercir "un paper constructiu" en aquest sentit.

"LA GUERRA NUCLEAR NO ES POT LIURAR"

D'altra banda, Pequín ha encoratjat a oposar-se a l'ocupació estratègica ia les amenaces d'ús d'armes nuclears, prevenint-ne la profileració nuclear i evitant una crisi nuclear.

"Les armes nuclears no es poden fer servir i la guerra nuclear no es pot lliurar (...) Ens oposem al desenvolupament i ús d'armes biològiques i químiques per (part de) qualsevol país sota qualsevol circumstància", ha afirmat la Xina al document que recull les dotze propostes.

Alhora, ha fet una crida a mantenir la seguretat de les centrals nuclears a Ucraïna, mentre s'ha oposat als atacs armats contra aquest tipus d'instal·lacions.

"Fem una crida a totes les parts perquè respectin les convencions de seguretat nuclear i altres lleis internacionals, i evitin resoludament els accidents nuclears provocats per l'home", ha afirmat, mentre ha demanat el suport al paper de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica a la promoció de la seguretat de les instal·lacions nuclears.

Entre altres mesures, el Govern xinès també ha manifestat la importància de resoldre la crisi humanitària a Ucraïna sota l'empara de les Nacions Unides, protegir els civils i les presons de guerra, així com garantir l'exportació de grans i assegurar l'estabilitat de les cadenes industrials i de subministrament.

Amb tot, Pequín s'ha mostrat disposada a brindar assistència i exercir "un paper constructiu" en la resconstrucció de postguerra, reiterant la seva petició a la comunitat internacional perquè s'uneixi a aquest esforç.