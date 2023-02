TikTok / @EP

La Comissió Europea i el Consell han decidit prohibir aquest dijous l'ús de l'aplicació TikTok als mòbils corporatius dels seus empleats i als dispositius personals que tinguin accés a serveis com el correu electrònic com a mesura de protecció davant de les accions i amenaces de ciberseguretat .

Segons ha assenyalat un portaveu de la Comissió, els empleats tindran fins al 15 de març per eliminar l'aplicació dels dispositius corporatius , encara que no ha ofert directrius sobre el seu ús en aparells personals més enllà dels vinculats a fins laborals.

Després de l'anunci de Brussel·les , fonts del Consell han confirmat que també se sumaven a l'aplicació d'aquesta mesura preventiva en "estreta col·laboració" amb les altres institucions de la Unió Europea (UE).

La decisió s'ha pres pel temor que terceres parts puguin explotar l'aplicació per dur a terme ciberatacs contra l'entorn corporatiu de la Comissió, que ha avançat que també examinarà altres xarxes socials.

El comissari europeu de Mercat Interior i Serveis, Thierry Breton, ha assenyalat en roda de premsa que la institució és " extremadament activa per assegurar la protecció dels seus col·legues " i ha justificat que existien "algunes raons" per prendre aquesta precaució.

La mesura s'ajusta a les estrictes polítiques internes de ciberseguretat de la Comissió aplicables a l'ús de dispositius mòbils a les comunicacions relacionades amb el treball.

A més, complementa les recomanacions que la Comissió fa des de fa temps que formula el seu personal perquè apliqui les millors pràctiques en utilitzar les plataformes de xarxes socials i mantenir un alt nivell de sensibilització en el seu treball diari.

La Comissió ha detallat que aquesta suspensió és una decisió corporativa interna que es limita estrictament a l'ús dels dispositius afiliats al servei mòbil.

TIKTOK LAMENTA LA DECISIÓ

Fonts de la companyia han rebutjat la decisió adoptada per les institucions comunitàries: “Creiem que aquesta suspensió és equivocada i es basa en conceptes erronis. Ens sorprèn que la Comissió no s'hagi posat en contacte amb nosaltres directament ni ens hagi ofert cap explicació: hem sol·licitat una reunió per explicar com protegim les dades dels 125 milions de persones de tota la UE que usen TikTok cada mes”.

Així mateix, l'empresa s'ha reafirmat en el seu compromís amb la privadesa: "Seguim millorant el nostre enfocament en seguretat de dades, per exemple, establint tres centres a Europa per emmagatzemar localment les dades dels usuaris, reduint encara més l'accés dels empleats a els mateixos i minimitzant els fluxos de dades fora d'Europa”.