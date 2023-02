Rishi Sunak i Ursula von der Leyen / @EP

El primer ministre britànic , Rishi Sunak , i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, han aconseguit aquest dilluns un acord "històric" per relaxar les disposicions del protocol per a Irlanda del Nord pactat com a part dels acords de divorci del Brexit però que Londres es negava a complir l'argument de la complexitat i l'alt cost que implicava la seva posada en marxa.

"M'alegra informar que hem fet un pas decisiu , junts hem canviat el Protocol original i avui anunciem el nou 'marc de Windsor'", ha proclamat Sunak a l'inici de la roda de premsa oferta al costat de Von der Leyen des del Palau de Windsor.

La UE tenia entre les seves línies vermelles la reobertura del protocol , que defensa que no és negociable, però sí que estava disposada a flexibilitzar disposicions per rebaixar la burocràcia i simplificar-ne l'aplicació, però sempre dins del marc tancat en els acords de divorci fa dos anys.

El primer ministre britànic també ha insistit que les modificacions acordades permetran un "comerç fluid" entre la província nord-irlandesa i la resta del Regne Unit i protegeix la "sobirania" d'Irlanda del Nord, alhora que garanteix que no es tornarà a una frontera "dura" que fes perillar els acords de pau de Divendres Sant.

Conscient de les reserves que hi ha a Irlanda del Nord a l'acord, Sunak ha dit també que donarà "temps i espai" als partits polítics ia la societat perquè puguin examinar i "digerir" els termes del nou acord, però ha confiat que després pugui comptar amb els suports necessaris perquè tiri endavant.

"Crec que el que s'ha acordat avui és una cosa històrica", ha dit, per la seva banda, la cap de l'Executiu comunitari, que ha incidit que l'acord de principis protegeix els interessos dels dos mercats i estableix també "fortes salvaguardes", alhora que ha deixat clar que el Tribunal de Justícia de la UE continuarà tenint "l'única i última paraula" sobre les qüestions que afectin normes comunitàries.

L'encaix per a Irlanda del Nord en les relacions amb la Unió Europea no només suposa el final d'aquesta disputa sinó que aplana també les converses sobre un altre dels serrells que segueixen oberts entre britànics i europeus des del Brexit, l'estatus de Gibraltar amb respecte al bloc comunitari.

Després de dos anys de desacords de la Unió Europea i els anteriors governs britànics per desbloquejar aquesta crisi, el relleu que va prendre Sunak de Boris Johnson al capdavant de Downing Street a finals de l'any passat va permetre l'acostament entre Londres i Brussel·les i la reactivació de les negociacions per dissenyar "solucions pragmàtiques".

El pacte aconseguit entre Sunak i Von der Leyen necessita encara superar el judici tant del Parlament britànic com del bloc comunitari, encara que cal veure quin serà el seu procés de tramitació. Els darrers mesos, els negociadors europeus i britànics havien resolt diferències sobre el control del transport de medicaments o l'intercanvi d'informació.

De moment, el 'premier' preveu comparèixer aquest mateix dilluns davant la Cambra dels Comuns mentre que, del costat europeu, el vicepresident de l'Executiu comunitari que ha liderat les negociacions, Maros Sefcovic, es reuneix amb els ambaixadors dels 27 a Brussel·les per traslladar-los els detalls de les darreres converses i més tard l'acord serà analitzat més en profunditat pels tècnics de les capitals.