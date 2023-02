Brahim Ghali @ep

El líder del Front Polisario , Brahim Ghali , ha afirmat que la postura del Govern d'Espanya sobre la situació al Sàhara Occidental "no beneficia la pau i l'estabilitat" a la regió, després del suport de Madrid al pla d'autonomia proposat pel Marroc .



"Renovem la nostra condemna a la postura hostil i violatòria del Dret Internacional per part del cap del Govern espanyol, que recolza la tesi de l'ocupant marroquí, que contradiu la postura del poble espanyol", ha indicat Ghali durant un discurs pel 47è aniversari de la proclamació d'independència de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).



Alhora, ha subratllat que la "vergonyosa" postura de l'Executiu de Pedro Sánchez "no absol l'Estat espanyol de la seva responsabilitat política, legal i moral respecte a la descolonització del Sàhara Occidental", segons ha informat l'agència sahrauí de notícies, SPS.



Ghali ha incidit a més que la nova postura de Madrid "anima l'Estat ocupant marroquí a insistir en les seves polítiques expansionistes i agressives contra tots els països de la regió, inclosa Espanya", alhora que ha apuntat que el Front Polisario no participarà a cap procés de pau que no respecti la voluntat del poble sahraruí ni la naturalesa jurídica del problema.



El Govern espanyol va avalar el març del 2022 el pla d'autonomia marroquina per al Sàhara Occidental com l'opció "més seriosa, realista i creïble" per resoldre el conflicte.



D'altra banda, ha denunciat els "efectes negatius" dels suposats casos de corrupció que afecten el Parlament Europeu sobre la presa de decisions relatives al conflicte, per la qual cosa ha reclamat que es desvetllin tots els fets i que els responsables "rendeixin comptes" . A més, ha sol·licitat a la Unió Europea (UE) "una postura justa i consistent amb el dret internacional".



Ghali ha demanat a més a les Nacions Unides que agilitzi l'habilitació de la Missió de l'ONU per al Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) amb l'objectiu que compleixi el seu mandat i ha advocat perquè la Unió Africana (UA) "imposi el respecte dels principis i objectius de la seva llei constitutiva per posar fi a l'ocupació militar marroquina de parts del nostre país”.



L'antiga colònia espanyola va ser ocupada malgrat la resistència del Front Polisario, amb qui es va mantenir en guerra fins al 1991, quan les dues parts van signar un alto el foc amb vista a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, però les diferències sobre l'elaboració del cens i la inclusió o no dels colons marroquins ha impedit fins ara la seva convocatòria.



El 14 de novembre de 2020, el Front Polisario va declarar trencat l'alto el foc amb el Marroc en resposta a una acció militar marroquina contra activistes sahrauís a Guerguerat, a la zona de distensió pactada, cosa que va suposar per als sahrauís una violació de les condicions del alto el foc.