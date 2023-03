Estudiants / Freepik

Diversos centenars d'estudiants de col·legis femenins a l'Iran han estat enverinades des del mes de novembre passat a causa de la intoxicació de gasos nocius. Les autoritats ho van negar en un primer moment, però ara ho estan investigant com si fossin atacs intencionats per tancar els centres escolars i paralitzar l?educació de les joves. Això s'ha pogut veure com una venjança pel paper reivindicatiu que van tenir arran de la mort de la jove kurd-iraniana Mahsa Amini.

Els primers casos es van donar a finals de novembre a la ciutat santa de Qom, on 50 joves van resultar afectades en aquell moment, i un mes després van tornar a emmalaltir. Des de llavors, ja hi ha hagut casos d'enverinaments a almenys 15 ciutats de l'Iran.

En la majoria de casos, les joves van notar mals de cap, palpitacions del cor, nàusees, marejos... després de sentir una forta olor de taronja, clor i productes de neteja. Moltes de les joves van haver de ser hospitalitzades, però de moment no hi ha hagut cap mort.

De moment, no hi ha cap indici de qui podrien estar darrere aquests fets, tot i que se sospita que és una represàlia per les manifestacions d'estudiants. El Govern apunta a grups extremistes i titlla els atacs com a "terrorisme biològic". A més, ha provocat que molts pares hagin prohibit a les seves filles tornar a les aules, segons un informe de Shargh .