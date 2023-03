Foto: Twitter (@KingcArsi)

Almenys 32 persones han mort i 85 han resultat ferides després que dos trens hagin col·lisionat frontalment a prop de la localitat grega de Tempe , al centre del país.

Al voltant de la mitjanit d'aquest 1 de març, un tren comercial i un de passatgers han xocat , provocant la mort de 32 persones i ferint almenys 85 passatgers, de les quals 25 es troben en estat greu, segons ha informat el Cos de Bombers de Grècia i ha recollit la cadena ERT .

Segons els informes preliminars, el tren de passatgers (on viatjaven 350 persones) s'havia desviat a un carril equivocat, per on circulava el tren comercial. La col·lisió ha provocat el descarrilament de tres dels vagons del tren de passatgers.

"Els vagons un i dos no existeixen. A causa de la gravetat de la col·lisió, van ser expulsats", va assegurar a ERT el governador regional de Tesalia, Kostas Agorastos, detallant que entre els ferits hi ha persones amb cremades i mutilacions.

Per part seva, l'alcalde de Tempo, Giorgos Manoli, ha assegurat que en els 3 primers vagons han desenvolupat temperatures de 1.200 a 1.500 graus centígrads. 40 ambulàncies es van desplaçar al lloc de l'incident per atendre els ferits, que han estat traslladats a l'Hospital Universitari de la ciutat de Larisa ia l'Hospital de la ciutat de Katerinis. Actualment, més de 50 persones romanen ingressades.