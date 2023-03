Accident de tren a Grècia @ep

El ministre de Transport i Infraestructures de Grècia, Konstantinos Karamanlis , ha presentat aquest dimecres la dimissió en resposta al xoc de dos trens a la zona nord del país que s'ha saldat amb almenys 36 morts.



Karamanlis ha explicat que considera un "deure" apartar-se del càrrec, com "un petit gest de respecte" a les persones que han mort "injustament". En aquest sentit, ha assumit en primera persona "la responsabilitat de les deficiències de lʻEstat i el sistema polític grec durant anys".



"Quan una cosa tan terrible passa, no podem seguir actuant com si res", ha dit, hores després que els dos trens, un de mercaderies i un altre de passatgers amb unes 350 persones a bord, xoquessin frontalment quan circulaven per una mateixa via a prop de Larisa.



"Considero que la confiança dipositada pels ciutadans en el sistema polític és una part essencial de la democràcia", ha afegit el ministre sortint, en una nota recollida per mitjans locals i difosa per Karamanlis després de visitar el lloc dels fets.