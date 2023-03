Central nuclear de Bushehr, a l'Iran @ep

El Pentàgon ha assegurat que l'Iran podria produir material fisible per produir una bomba nuclear "d'aquí a dotze dies", enmig de les creixents preocupacions internacionals al voltant del programa nuclear iranià i l'estancament de les converses per reactivar l'acord del 2015.



El vicesecretari de Defensa per a Polítiques dels Estats Units, Colin Kahl , ha indicat que les autoritats iranianes han aconseguit uns progressos "destacables" al seu programa nuclear des del 2018, quan l'Administració del llavors president, Donald Trump, va sortir de l'acord de manera unilateral .



"El 2018, quan l'Administració prèvia va decidir abandonar l'acord nuclear, l'Iran hauria necessitat dotze mesos per produir material fissible per a una bomba", ha dit, abans d'incidir que "ara necessitaria uns dotze dies", segons ha recollit la cadena de televisió nord-americana CNN.



Les paraules de Kahl han arribat poc després que l'Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica (OIEA) indiqués que l'Iran va enriquir urani al 83,7% a la planta de Fordo, molt per sobre del 60% pactat a l'acord del 2015 , però per sota del necessari per fabricar armes nuclears.



"L'Iran va informar a l'agència de l'ONU que hi poden haver fluctuacions no desitjades en els nivells d'enriquiment. Les discussions per aclarir l'assumpte estan en curs", afirma un informe d' organisme recollit per l'agència de notícies Bloomberg.



Tot i això, el cap de l'Organisme per a l'Energia Atòmica de l'Iran (OEAI), Mohammad Eslami, ha ressaltat que les diferències han estat resoltes i ha recalcat que la investigació duta a terme per un equip de l'organisme internacional revela que no hi ha hagut "desviacions específiques ".



"Aquestes acusacions s'han plantejat des de fa 20 anys i les negociacions van derivar a l'acord nuclear", ha manifestat, abans d'incidir que les afirmacions al voltant d'un enriquiment superior al 84% afecten "una partícula que no pot ser vista ni amb microscopi".



"L'important és la quantitat de material que està emmagatzemat després de la producció, que els inspectors (de l'OIEA) han vist i han confirmat que no és superior al 60% (d'enriquiment)", ha argumentat, tal com ha recollit la agència iraniana de notícies Mehr.



De fet, el portaveu de l'OEAI, Behruz Kamalvandi, va afirmar la setmana passada que l'existència d'aquestes partícules és habitual durant el procés d'enriquiment d'urani i ha incidit que "el que importa és el producte final i l'Iran mai no s'ha embarcat a un enriquiment a un nivell superior al 60%”.



"L'OIEA és molt conscient que aquestes situacions passen durant la feina. En diversos casos en el passat es van observar diversos nivells d'enriquiment i se'n van rendir comptes. Aquest últim assumpte serà igualment aclarit", va manifestar llavors Kamalvandi.



D'altra banda, Eslami ha afirmat que la futura visita a l'Iran per part del director general de l'OIEA, Rafael Grossi, podria ajudar a destravar les converses per a la reactivació de l'acord del 2015, si bé de moment no hi ha data fixada per al desplaçament , que no ha estat confirmat per l'organisme internacional.