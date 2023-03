Vladimir Putin / @EP

El representant adjunt de Rússia a l'ONU, Dmitry Polyansky, ha assegurat aquest dimecres que Rússia no té intenció d'utilitzar armes nuclears a Ucraïna , al·legant que la seva doctrina especifica que només poden ser usades en el cas que hi hagi una amenaça per a l'existència de Rússia.

"En primer lloc, m'agradaria dir que tenim una doctrina nuclear. I diu que no serem els primers a fer servir armes nuclears, només es poden fer servir si hi ha una amenaça per a l'existència de Rússia", ha asseverat Polyansky en una entrevista amb el portal Maverick News recollida per TASS.

En aquest sentit, el representant rus davant l'ONU ha posat èmfasi que el Kremlin no planeja fer servir armes nuclears "en la situació actual al voltant d'Ucraïna", assenyalant que "des d'un punt de vista militar, no té sentit".

Tot i això, ha advertit que la decisió depèn del "grau de participació" de l'OTAN a la guerra i de l'escala d'amenaça que això suposarà per a Rússia, segons ha recollit la citada agència.

La doctrina nuclear russa esgrimeix que l'ús d'armes nuclears per part del país és possible si l'enemic utilitza aquest o altres tipus d'armes de destrucció massiva contra Rússia i els seus aliats, o en cas d'agressió contra Rússia amb l'ús d'armes convencionals, quan l'existència de l'estat està amenaçada, entre altres motius.