El balanç de morts de l'accident de tren als voltants de la ciutat grega de Tempi ha pujat a 46, mentre que prop de 20 persones segueixen desaparegudes, tal com han confirmat les autoritats del país europeu.

Segons els informes preliminars, un tren de passatgers (on anaven 350 persones a bord i que feia la ruta entre Salònica i Larissa) s'havia desviat a un carril equivocat, per on circulava el tren comercial. La col·lisió va provocar el descarrilament de tres dels vagons del tren de passatgers.

El cap de l'estació de trens de la ciutat grega de Larisa, detingut després del succés, hauria reconegut la seva responsabilitat al sinistre. Segons les informacions recollides pel diari grec 'Ta Nea', el cap d'estació hauria indicat durant una compareixença davant les autoritats que el xoc frontal va ser degut a una decisió seva.

L'episodi s'ha cobrat el càrrec del ministre de Transports del país.