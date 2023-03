Salamiyah @wikipedia

Com a mínim tres persones han mort aquest dijous a causa d'un atac perpetrat pel grup terrorista Estat Islàmic pels volts de la ciutat de Salamiyah, a la província d'Hama, a l'oest de Síria.

Un agent de la policia siriana ha confirmat que tres persones han perdut la vida i ha assenyalat que l'atac ha tingut lloc al sud-est de Salamiyah, segons informacions recollides per l'agència de notícies SANA.

Hores abans, aquest mitjà de comunicació ha assenyalat que cinc persones han mort i altres 40 han estat ferides per l'explosió d'una bomba en passar un camió a la província de Deir ez-Zor, a l'est, tot i que l'Observatori Sirià dels Drets Humans ha elevat a vuit el nombre de víctimes mortals.

En tots dos atacs les víctimes recollien tòfones o estaven de camí a zones on poder recollir-ne. Aquests incidents s'han produït pocs dies després de la mort de deu persones per l'explosió de dues mines antipersones suposadament col·locades també per Estat Islàmic a la província d'Hama.