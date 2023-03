El rei Carles III del Regne Unit visitarà cap a finals de mes França i Alemanya en el seu primer viatge a l'estranger des que va pujar al tron el setembre del 2022, segons ha informat aquest divendres el palau de Buckingham.

Rei Carles III @ep

El monarca britànic "celebrarà les relacions del Regne Unit amb França i Alemanya, emfatitzant les històries, la cultura i els valors compartits", encara que també es preveuen contactes sobre el canvi climàtic, les inversions o la guerra d'Ucraïna.

El viatge arrencarà el 26 de març a França, cosa que per a l'Elisi constitueix "un honor" que evidencia els "llaços històrics" entre els dos països. En aquest sentit, ha recordat que el monarca britànic i el president francès, Emmanuel Macron, comparteixen interessos comuns en matèria de medi ambient, informa Franceinfo.

A França, l'agenda oficial inclou una primera escala a París, on Carles III parlarà davant de diputats i senadors abans d'un sopar en honor seu al palau de Versalles, i també una segona a Bordeus, per inaugurar un nou consolat i fer altres activitats per la zona.

La gira seguirà el dia 29 per Alemanya, amb escales a Berlín ia Hamburg. El president alemany, Frank-Walter Steinmeier, oferirà un sopar d'Estat en homenatge a Carles III, exemple de l'"amistat" entre els països respectius.

"Aquesta visita és especial perquè el rei ha decidit venir a Alemanya abans de la seva coronació", prevista per al 6 de maig, va emfatitzar Steinmeier, en un comunicat en què va recordar que l'última vegada que va veure Carles III va anar al funeral de la seva mare , Isabel II.

La presidència alemanya també ha valorat l'elecció de França i Alemanya com "un important gest europeu" per part del rei. "Fins i tot després del Brexit, a Alemanya ia Europa volem tenir relacions estretes i amistoses amb el Regne Unit", ha dit Steinmeier.