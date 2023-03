Exèrcit israelià a Cisjordània @ep

Un adolescent palestí va morir dijous a la nit després de ser tirotejat per les forces d' Israel durant una operació a la localitat cisjordana d'Azzun, segons van denunciar les autoritats palestines.

El Ministeri de Sanitat palestí ha assenyalat al seu compte a la xarxa social Facebook que el mort és Muhammad Nidal Salim, de 15 anys, que va rebre diversos trets a l'esquena. Així mateix, un segon menor va resultar ferit de bala al pit i un tercer palestí va rebre un xut en una mà.

Testimonis citats per l'agència palestina de notícies WAFA van indicar que les forces israelianes van obrir foc contra aquestes persones a l'entrada a la localitat, situada a prop de Qalqilya. Les autoritats palestines han denunciat la mort de 68 palestins, inclosos catorze menors, des de començament d'any.

Per la seva banda, l'Exèrcit israelià va assenyalar al seu compte a la xarxa social Twitter que "diversos sospitosos van llançar focs artificials contra vehicles a la Ruta 55", ubicada a la zona, per la qual cosa diversos militars es van traslladar al lloc per buscar els sospitosos.

"Durant l'operació de recerca, els sospitosos van llançar còctels molotov contra les forces, que van respondre fent trets. Hi ha informacions sobre que alguns van resultar ferits. No hi ha baixes entre les nostres forces, però hi va haver danys en un vehicle militar", ha resolt.