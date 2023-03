Diversos nens negres d'una escola primària d' Ohio (Estats Units) s'enfronten a càrrecs d'agressió després de difondre's un vídeo on obliguen estudiants blancs a dir ' Black Lives Matters (Les vides dels negres importen, en espanyol)' i agredeixen a els que no ho fan, segons ha informat la policia.

Les imatges obtingudes per les càmeres de seguretat mostren un estudiant alt agafant-ne un altre i portant-lo pel pati del col·legi de Springfield, mentre un altre s'uneix per sostenir la víctima que lluita per alliberar-se.

Un dels joves sent arrossegat pel pati del col·legi

Altres es van unir quan el van portar a una àrea a prop dels gronxadors, i un va carregar i va fer caure el jove indefens, que va caure a terra després de llançar-li un cop de puny.

Els atacs continuen durant tot el vídeo, on se sumen més estudiants, en un succés que ha horroritzat els Estats Units i que està sent difós per molts mitjans del país.

El vídeo no té so, però la policia de Springfield assegura que un grup d'alumnes negres havia obligat els nens blancs a dir 'Black lives matters (Les vides dels negres importen, en espanyol)' i els van filmar mentre pronunciaven les paraules.

El director de l'escola primària Kenwood va dir a la policia que alguns dels que es van negar van ser “perseguits, arrossegats o portats” a l'àrea a prop dels gronxadors , com es veu a les imatges de la càmera de vigilància.

Almenys una de les víctimes va rebre un cop de puny al cap, segons l'informe policial sobre l'atac per motius racials.

La policia de Springfield informa que es van assabentar dels atacs de l'escola primària Kenwood el 13 de febrer, tres dies després que passessin. El vídeo va ser publicat dimecres després d'una sol·licitud de registres públics per part de policia local. La cap de policia de Springfield, Allison Elliott, va dir en una conferència de premsa la setmana passada, abans de la publicació del vídeo, que “diversos estudiants van ser agredits al pati d'esbarjo”.

"Estem buscant activament càrrecs per les agressions identificades", va dir Elliott, sense donar les edats dels involucrats.

La mare Krystal Harr explica que el seu fill de sisè grau de 12 anys estava entre els “obligats a agenollar-se divendres i [obligats] a dir BLM”. “Compte amb els vostres nadons! Això s'està tornant insegur!” va escriure la mare a Facebook, dient que el seu fill ara estava “aterroritzat” per anar a escola.

El pare Daniel Harr es va unir a la mare afirmant que el seu fill “va ser un dels que van ser llançats a terra”. “Només perquè és [racisme] al revés, no està bé”, assenyala.

Les escoles de la ciutat de Springfield van dir que “no aproven i no toleraran el comportament informat” i sancionaran els estudiants.