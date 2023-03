Destrosses provocades pels terratrèmols a Aleppo, Síria. - Stringer / Xinhua News / Contactophoto

Els terratrèmols que van arrasar Síria al començament de febrer van causar danys directes de 5.100 milions de dòlars (4.803 milions d'euros), cosa que equival al 10% del PIB sirià, segons ha quantificat de manera preliminar el Banc Mundial.

L'informe destaca que van ser quatre les províncies que van patir importants destrosses, i on resideixen uns 10 milions de persones. D?aquestes, la d?Aleppo, amb 4,2 milions d?habitants, ha registrat danys per valor de 2.300 milions de dòlars (2.166 milions d?euros). A Idlib i Latakia, les pèrdues són de 1.900 milions de dòlars (1.789 milions d'euros) i 549 milions de dòlars (517 milions d'euros), respectivament.

El Banc Mundial adverteix que no s'ha quantificat el lucre cessant per infraestructures i edificis danyats, que hauran de ser avaluats amb més deteniment. A més a més, s'ha exclòs del càlcul l'afectació a peces artístiques o conjunts arquitectònics protegits per la dificultat per estimar els danys en aquests casos.

L'organisme estima que el 48,5% dels danys han afectat edificis residencials i un altre 33,5% edificis no residencials, molts dels quals són escoles o centres sanitaris. El 18% restant va danyar infraestructures de transport, hídriques, elèctriques o de telecomunicacions.

"Aquestes pèrdues se sumen als anys de destrucció, patiment i penúries que el poble sirià ha afrontat en els darrers temps. Aquest desastre provocarà una caiguda en l'activitat econòmica que condicionarà encara més les perspectives de creixement de Síria", ha lamentat Jean- Christophe Carret, director del departament per a l'Orient Mitjà del Banc Mundial.

La institució fruit dels acords de Bretton Woods ja va publicar dilluns passat un memoràndum similar sobre la situació a Turquia, on va destacar que els danys directes allà van pujar als 34.200 milions de dòlars (32.206 milions d'euros).