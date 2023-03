Índia va aplicar un total de 84 tancaments d'Internet, cosa que la converteix al país amb el major nombre de tancaments registrats al món per cinquè any consecutiu.| @Pixabay

Les autoritats de nombrosos països, des d'Azerbaidjan fins a Zimbàbue, estan implementant bloquejos d'Internet a un ritme alarmant. L'any 2022 es van registrar almenys 187 interrupcions de l'accés a Internet a 35 països, tal com ha informat l'ONG AccessNow. La xifra ha batut el rècord anterior de #KeepItOn quant a la quantitat de països que han activat l'opció d'apagat en un any. És preocupant que aquests tancaments estiguin ressorgint després d'una disminució al bec de la pandèmia, i que ara durin més temps, se centrin en poblacions específiques i s'apliquin en moments en què les persones necessiten desesperadament una connexió a Internet, fins i tot en situacions de crisis humanitàries, protestes massives i conflictes i guerres actives.

Durant l'any 2022, l'Índia va aplicar un total de 84 tancaments d'Internet, la qual cosa la converteix al país amb el nombre més gran de tancaments registrats al món per cinquè any consecutiu. A més, cada cop més països fora de l'Índia estan utilitzant els tancaments com una eina de control i escut per a la violència i l'opressió. Durant la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, l'exèrcit rus va tallar l'accés a Internet almenys 22 vegades, duent a terme atacs cibernètics i destruint deliberadament la infraestructura de telecomunicacions. Per la seva banda, l'exèrcit de Myanmar va mantenir la població en la foscor durant llargs períodes, especialment a les àrees on la resistència al cop d'estat és més forta. Així mateix, el règim iranià va respondre a les protestes provocades per la mort de Mahsa Amini, de vint-i-dos anys, amb la imposició de 18 tancaments d'Internet, fet que suposa una nova escalada a les seves tàctiques repressives.

Cadascuna de les apagades d'Internet representa una clara violació dels drets humans. | Karina Kovaleva

VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS I A L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Cadascuna de les apagades d'Internet representa una clara violació dels drets humans. Durant l'any 2022, es van registrar un total de 187 tancaments d'Internet, dels quals 133 van ocórrer en contextos de violència, en comparació dels 112 de 2021, 99 de 2020 i 75 de 2019. En alguns casos, com a Iran, les autoritats van respondre a les protestes amb repressions brutals i tancaments d'Internet. En altres casos, durant conflictes i guerres, els governs, les parts bel·ligerants o els règims militars van utilitzar els tancaments com una manera aparent d'amagar violacions dels drets humans i del dret humanitari, com l'assassinat, la tortura, la violació i altres crims de guerra. També es van registrar 15 tancaments d'Internet el 2022 com a resultat d'atacs amb míssils, dels quals 14 van ser llançats per militars russos a ciutats d'Ucraïna i un va ser llançat per forces de la coalició liderada per Aràbia Saudita en una instal·lació de telecomunicacions al Iemen.