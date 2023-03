El resultat del xoc. Foto: Europa Press

Les autoritats de Grècia han ordenat que el cap de l'estació de trens de la ciutat de Larisa, Vasilis Samaras, romangui sota custòdia en espera de judici pels càrrecs que pesen contra ell arran de l'accident de la setmana passada als voltants de la localitat de Tempi, que es va saldar amb almenys 57 morts.



L'advocat de Samaras, Stefanos Pantzartzidis, ha detallat que l'home va comparèixer diumenge durant més de set hores per donar la seva versió del que va passar, i després va ser traslladat a la presó, on romandrà fins a l'inici del judici, segons ha recollit el diari Ta Nea.

Així, ha ressaltat que la decisió va ser adoptada "per unanimitat" i ha ressenyat que "era una cosa previsible a causa de la importància del cas i les responsabilitats". "L'acusat ho ha explicat tot, tal com van succeir les coses, independentment que hi puguin recaure certes responsabilitats", ha manifestat.



La compareixença de Samaras va tenir lloc en una jornada en què es van registrar enfrontaments durant una manifestació de protesta per la resposta de les autoritats a l'accident de tren. Per la seva banda, el primer ministre, Kyriakos Mitsotakis, va publicar un missatge en xarxes socials per demanar disculpes pel que va passar a l'accident ferroviari.