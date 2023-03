Vehicles circulant per un carrer de Teheran. Foto: Europa Press



El Govern de l'Iran ha anunciat aquest dimarts 7 de març que diverses persones han estat detingudes per la seva presumpta responsabilitat en els enverinaments patits per alumnes de diverses escoles del país , considerats per Teheran un complot orquestrat per països "enemics".

El viceministre de l'Interior, Majid Mirahmadi, ha explicat que la investigació continua oberta i que, ara com ara, s'han realitzat arrestos en almenys cinc províncies, sense entrar en detalls quant a xifres, segons l'agència de notícies Mehr.

Tant el líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei, com el president, Ebrahim Raisi, han considerat aquests incidents part d'una conspiració orquestrada des de l'estranger. Les alumnes pateixen principalment problemes respiratoris, nàusees i marejos.

Els primers enverinaments es van denunciar fa més de dos mesos en una escola ubicada a Qom, capital de la província homònima, però des de llavors s'han estès a altres punts del país.



Khamenei, que s'ha pronunciat aquesta setmana per primera vegada sobre aquests casos, ha manifestat que els enverinaments són "un crim imperdonable" i ha advocat per "càstigs durs" contra els responsables d'aquests successos, que han provocat una important alarma a nivell nacional .