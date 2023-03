NUEVA DELHI, 2 de marzo de 2023 -- El Ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang @EP

El ministre d'Exteriors xinès, Qin Gang, ha assegurat aquest dimarts que, amb Rússia i la Xina treballant conjuntament, el món serà més multipolar i existirà "una major democràcia" en les relacions internacionals, afegint que la seva relació "no és una amenaça per a cap país".

"Amb la Xina i Rússia treballant junts, el món tindrà una força impulsora cap a la multipolaridad i una major democràcia en les relacions internacionals", ha asseverat el cap de la diplomàcia xinesa en declaracions en una roda de premsa recollides per Global Times.

En aquest sentit, Gang ha afirmat que els llaços entre Pequín i Moscou no estan subjectes a cap interferència o discòrdia "sembrada per un tercer". Així, ha ressaltat que, com més inestable es torna el món, "més imperatiu és que la Xina i Rússia avancin constantment en les seves relacions", mentre ha subratllat que la seva relació no és una amenaça per a cap país.

En tant, el titular d'Exteriors de la Xina ha subratllat que el país s'oposa "fermament" a "qualsevol forma d'hegemonisme i política de poder".

"Ens oposem fermament a la mentalitat de la Guerra Freda, la confrontació basada en actes per contenir i frenar el desenvolupament d'altres països. Salvaguardarem resoltament la sobirania, la seguretat i els interessos de desenvolupament de la Xina", ha dit Gang als mitjans, segons ha informat CGTN.

PEQUÍN DEMANA A WASHINGTON QUE DEIXI D'INTERFERIR A TAIWAN



Preguntat pel risc real que la Xina i els Estats Units entrin en conflicte per Taiwan, el ministre d'Exteriors xinès ha tret la Constitució xinesa i ha llegit: "Taiwan és part del territori sagrat de la República Popular Xinesa".

Així, Gang ha mostrat el seu rebuig al que ha qualificat d'"interferències" dels Estats Units en el "deure sagrat" de tot el poble xinès de completar "la gran causa de la reunificació de la pàtria".

"Per què els Estats Units parla de respectar la sobirania i la integritat territorial en el tema d'Ucraïna, però no respecta la sobirania i la integritat territorial de Xinesa en el tema de Taiwan?", s'ha preguntat el cap de la diplomàcia del gegant asiàtic, segons un comunicat del Ministeri d'Exteriors.

En aquest sentit, ha ressaltat la contradicció que Washington demani a Pequín que no proporcioni armes a Rússia mentre subministra armes a Taiwan, acusant al seu torn Estats Units de formular "secretament" un pla per "destruir Taiwan".

"La veritable amenaça per a la pau i l'estabilitat a l'estret de Taiwan són les forces separatistes" ha sentenciat Gang, assenyalant que "si el tema de Taiwan no es gestiona bé, la relació entre la Xina i els Estats Units es veurà afectada".

"LA XINA NO HA PROPORCIONAT ARMES A RÚSSIA"



Mentrestant, el ministre d'Exteriors xinès ha reiterat que la Xina no ha proporcionat armes "a cap de les parts del conflicte" a Ucraïna, fent de nou una crida a Moscou i a Kíev a iniciar diàlegs de pau.

Després de qualificar la guerra d'Ucraïna com "una tragèdia evitable", Gang ha assenyalat que "és lamentable" que els esforços per promoure converses s'hagin vist soscavats per "una mà invisible que empeny al conflicte".

"La Xina no és ni el creador ni la part de la crisi, ni ha proporcionat armes a cap de les parts del conflicte. Per què culpar a la Xina, o fins i tot imposar sancions i amenaces? Mai ho acceptarem!", ha asseverat el titular d'Exteriors xinès, rebutjant les acusacions nord-americanes.

En aquest sentit, Gang ha afirmat que la crisi a Ucraïna "ha arribat a una conjuntura crítica". "O cessa el foc i deté la guerra, o es restableix la pau i s'emprèn el camí de l'arranjament polític, o es tira llenya al foc, expandeix la crisi i arrossega a un abisme fora de control", ha afegit.