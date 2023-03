Dona embarassada @ep

L'avortament es podria convertir en un delicte que suposa la pena de mort si triomfa la proposta legislativa que han llançat els republicans a la cambra de representants de Carolina del Sud.

Uns 21 membres de la cambra han donat suport al projecte de llei, titulat Llei d'Igualtat de Protecció Prenatal de Carolina del Sud del 2023 , que canviaria el codi penal de l'estat i redefiniria "persona" per incloure un òvul fertilitzat en el moment de la concepció.

Segons el projecte de llei, el canvi "garantiria que un nen per néixer que sigui víctima d'homicidi rebi la mateixa protecció sota les lleis d'homicidi de l'estat". Segons la llei de Carolina del Sud, això inclou la pena de mort.

El projecte de llei estableix excepcions per a les persones embarassades que es van sotmetre a un avortament si es van veure “obligades a fer-ho per l'amenaça de mort imminent o lesions corporals greus” i també estableix una excepció si l'avortament es va fer per salvar la vida de la mare. No hi ha excepcions per a la violació o el incest.