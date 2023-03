Emmanuelle Macron @ep

Diputats de l'oposició es van unir aquest divendres per presentar una moció de censura contra el Govern de França en què aspiren a sumar totes les veus disconformes amb les polítiques de l'executiu i, en particular, amb la reforma de les pensions, si bé ara com ara no compten amb suficients suports perquè tiri endavant.

La iniciativa ha partit d'un grup que aglutina diputats de centre i antics aliats del president, Emmanuel Macron , i ja ha rebut l'aval de cinc blocs, entre els quals hi ha el que aglutina les formacions d'esquerra. Critiquen la "brutalitat democràtica" del Govern francès, que dijous va tornar a recórrer a una prerrogativa constitucional que li permet tirar endavant una llei sense sotmetre-la a votació a la Cambra Baixa.

Aquesta moció de censura "transpartidista", com diu el text, respon a una reforma que els diputats opositors consideren "injusta" i que "maltracta milions de compatriotes". "Votar aquesta moció de censura és votar contra la reforma de les pensions", han advertit els signants.

El president del grup que promou la moció, Bertrand Pancher , ha apel·lat en unes declaracions a la cadena BFMTV a la "responsabilitat" de tots els diputats per "preservar la democràcia".

Poc després formalitzar aquesta primera moció, Agrupación Nacional, el partit ultradretà de Marine Le Pen , n'ha presentat una altra, com a resposta al que consideren que és "un atemptat greu contra els principis democràtics" per part del Govern francès.

El partit va lamentar en un comunicat que l'Executiu hagi tirat endavant una reforma "injusta i inútil" i va criticar que, en un moment en què els francesos expressen "massivament" al carrer la seva oposició a la reforma, els diputats no hagin tingut la oportunitat de votar.