Els mitjans acaben de posar cara a una nena de 12 anys que va ser assassinada a punyalades a Alemanya . La víctima, identificada només pel seu nom de pila Luise , no va tornar a casa seva després de visitar un amic dissabte.

Louise @Policia d'Alemanya

Una cerca policial massiva va descobrir el cos de Luise en un bosc a prop d'una antiga estació de tren a la ciutat occidental de Freudenberg.

Les autores del crim són dues nenes més, de 13 i 12 anys, van publicar un vídeo un TikTok realitzant un ball mentre celebraven l'assassinat. La policia les va localitzar ràpidament i van congessar el crim.

Segons mitjans locals, la nena assassinada, la Luise havia estat assetjada a l'escola. El diari alemany Bild afirma que va ser assassinada "per venjança" després que ella li contés a un adult la situació.

Lorian Locker, cap del departament d'homicidis de la policia de Koblenz, va donar més informació sobre les dues adolescents interrogades en relació amb la mort. Va dir que les dues nenes, de 12 i 13 anys, "van fer declaracions sobre l'assumpte i al final van admetre el crim".

La Luise havia estat amiga dels seus assassins, però el trio s'havia barallat, segons els informes. Totes assistien a la mateixa escola.

Totes dues assassines són massa joves per ser considerades penalment responsables de les seves accions a Alemanya, on l'edat de responsabilitat penal comença als 14 anys.

Els fiscals van dir a la premsa que estan assumint que “el crim va ser comès per dos nens del cercle de coneguts de la nena”.

El fiscal Mario Mannweiler va dir: "El que podria ser un motiu perquè els nens cometin un delicte pot no venir al cap d'un adult". "Així que no podem dir res sobre això en aquest moment perquè, altrament, em veuria obligat a esmentar detalls de la investigació i no tinc permès fer-ho", ha afegit.