La Cort Penal Internacional de l'Haia ha iniciat els procediments necessaris per responsabilitzar Rússia pel segrest i deportació forçosa de milers de nens ucraïnesos a les àrees del país presidit per Volodímir Zelenski durant la invasió. Actualment, hi ha confirmats com a mínim 16.200 nens que han estat víctimes del que Ucraïna descriu com una estratègia deliberada per robar el futur del país. Segons Daria Gerasymchuk, defensora dels drets dels nens d'Ucraïna, el nombre real és molt més gran i probablement abast centenars de milers de nens.

"Els russos tenen almenys cinc escenaris de segrest de nens. El primer és quan primer maten els pares i després segresten el nen. El segon és quan els russos separen els nens dels seus pares durant l'anomenat 'filtrat'", ha assenyalat Gerasymchuk.

La defensora dels drets dels nens d'Ucraïna afirma que els russos també 'roben' els nens directament de les famílies. El que fan és emportar-se'ls dels orfenats o escoles internat i no permeten que els ucraïnesos recuperin aquests nens. En múltiples ocasions, les condicions a què els sotmeten són "absolutament inacceptables", i així pressionen els pares perquè enviïn els seus fills a campaments a Rússia.

Les accions que du a terme Rússia es consideren "crims de guerra", segons un informe recent de l'ONG internacional Human Rights Watch.

El maig de 2022, el Parlament rus va modificar les lleis per permetre que les autoritats atorguin la nacionalitat russa a nens ucraïnesos, cosa que facilita la seva tutela i adopció per part de famílies russes a Rússia, fins i tot si tenen familiars o pares a Ucraïna. Això ha dut a l'adopció de centenars de nens ucraïnesos, tot i que les normes internacionals prohibeixen l'adopció internacional durant conflictes armats.

Segons un informe del Laboratori d'Investigació Humanitària de Yale, hi ha un sistema de 43 instal·lacions de detenció per a nens que s'estenen des de la costa del Mar Negre fins a Sibèria i controlat pel govern rus. Molts estan ubicats a centenars de quilòmetres de la frontera d'Ucraïna amb Rússia. Yale ja ha confirmat almenys 6.000 nens ucraïnesos detinguts pel Govern rus, encara que els investigadors creuen que el nombre és infinitament més gran.



"En alguns casos aquests nens són adoptats, en altres casos aquests són programes de campaments d'estiu on els nens havien de tornar a casa i mai no ho van fer, i en alguns casos són campaments de reeducació", explica l'informe.

ADOCTRINAMENT RUS

Hi ha una gran preocupació que Rússia estigui adoctrinant de forma sistemàtica els nens deportats. Almenys 32 dels campaments identificats pels investigadors, que representen el 78% del total, semblen estar involucrats en esforços sistemàtics de reeducació que exposen els nens a una educació acadèmica, cultural, patriòtica i/o militar centrada a Rússia. Això es pot considerar com una forma de tortura psicològica, ja que els nens són obligats a negar la tortura i la destrucció que viu el seu país, i per contra, han de mostrar respecte i glorificar la invasió que va arruïnar les vides.

Segons l'informe, alguns pares es van negar a permetre que els seus fills anessin als campaments, però als organitzadors els va ser igual, per la qual cosa van inscriure els nens de totes maneres als campaments. També s'esmenta que en dos campaments, Artek i Medvezhonok, el retorn dels nens va quedar suspès de manera indefinida, malgrat que els funcionaris havien dit originalment als pares que els nens tornarien al final de l'estiu passat.

El govern rus afirma que els campaments on es troben els nens ucraïnesos formen part d'un projecte humanitari per ajudar els orfes abandonats i traumatitzats per la guerra, encara que no revela la quantitat exacta de nens ni la seva ubicació.

Fins ara, només 308 nens han pogut tornar a Ucraïna a través de negociacions individuals, una cosa veritablement complicada perquè el cost és molt elevat. Donaria Gerasymchuk, insisteix que posar fi a les deportacions i assegurar el retorn dels nens a Ucraïna és una prioritat màxima.