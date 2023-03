Armament a l'Iraq / @EP

L'any 2022 es va tancar amb menys atemptats terroristes a tot el món i també amb menys víctimes mortals, si bé les accions van provocar més morts de mitjana, segons l'Índex Global de Terrorisme (GTI), que assenyala Estat Islàmic com el grup més mortífer i el Sahel com a principal focus d'activitat terrorista a nivell mundial.

D'acord amb l'índex elaborat per l' Institut per a l'Economia i la Pau (IEP) , l'any passat es van comptabilitzar 6.701 morts per terrorisme, un 9% menys que l'any anterior i un descens del 38% en comparació del 2015, el pitjor any fins avui des que es va començar a elaborar aquest estudi el 2007.

Aquest descens en el nombre de víctimes mortals ve motivat pel fet que hi va haver també menys atacs, 3.955 davant els 5.463 del 2021, fet que suposa gairebé un 28% menys. Tot i això, els autors adverteixen que si es deixa l'Afganistan fora d'aquest recompte, els morts augmentarien en un 4%.

Tot i això, els atemptats terroristes van ser més letals el 2022 que un any abans, i van matar un 26% més de persones en cada acció. Així, en cadascun d'ells hi va haver una mitjana d'1,7 morts, davant dels 1,3 del 2021, fet que suposa el primer augment de la letalitat en els últims cinc anys, trencant així la tendència a la baixa.

ESTAT ISLÀMIC, EL MÉS LLETAL

Estat Islàmic i les seves múltiples filials segueix sent el grup més letal a nivell mundial per vuitè any consecutiu , encara que va deixar un 16% menys de víctimes que l'any anterior en un total de 18 països, una dada lleugerament inferior a les 20 que hi va haver el 2021 .

Així, l'índex atribueix a la matriu central, que opera a Síria i l'Iraq, 410 atacs i 1.045 morts, mentre que l'Estat Islàmic Jorasan, la filial a l'Afganistan, estaria darrere de 141 atacs i 498 víctimes mortals.

Per part seva, a Estat Islàmic a l'Àfrica Occidental (ISWA) li atribueix 65 atacs i 219 morts, si bé en aquesta zona s'ha produït l'últim any un nombre elevat d'atacs i víctimes sense atribuir. L'índex inclou en aquest cas les accions tant de la branca activa al nord-est de Nigèria i el llac Txad, que tradicionalment es coneix com a ISWA, així com Estat Islàmic Sahel, anteriorment coneguda com a Estat Islàmic al Gran Sàhara i que prèviament estava englobada a la primera.

El segueixen al rànquing Al-Xabab, la filial d'Al-Qaida a Somàlia, a la qual s'atribueixen 315 atacs i 784 morts; el Grup de Suport a l'Islam i els Musulmans (JNIM), la branca d'Al-Qaida al Sahel, amb 77 atacs i 279 morts; i l'Exèrcit d'Alliberament de Balutxistan (BLA), que amb 30 atacs i 233 víctimes mortals al Pakistan es va convertir el 2022 en el grup terrorista que més ràpidament evoluciona al món.

Afganistan torna a ser per quart any consecutiu el país més afectat pel terrorisme malgrat que el nombre d'atacs va disminuir en un 75% i el de víctimes ho va fer en un 58% motivat pel fet que l'agost del 2021 els talibans van fer amb el poder. En total, el 2022 hi va haver 866 morts en atacs obra principalment de la filial d'Estat Islàmic.

LA VIOLÈNCIA ES DISPARA AL SAHEL

Però el gran focus de l'activitat terrorista mundial es troba ara al Sahel. Aquesta regió d'Àfrica va comptabilitzar més morts per terrorisme el 2022 que tot el Sud d'Àsia i el Pròxim Orient i el Nord d'Àfrica junts fins al punt que les víctimes mortals en els atacs al Sahel suposen el 43% del total mundial. El 2007, quan es va començar a elaborar l'índex només eren l'1% del total.

Prova de la gravetat de la situació al Sahel és que quatre dels deu països més castigats pel terrorisme estan en aquesta regió: Burkina Faso, Mali, Nigèria i Níger. En el cas dels dos primers països --segon i quart al rànquing mundial--, van comptabilitzar el 73% de les morts per terrorisme al Sahel i el 52% de totes les víctimes a l'Àfrica Subsahariana.

Burkina Faso va ser el 2022 el país que va registrar un augment més gran de les víctimes per terrorisme, amb 1.135 davant de 759 el 2021, un 50% més. En el cas de Mali, es van produir un 56% més de víctimes mortals fins als 944. A més, l'informe ressalta que els atacs en aquests països són més mortífers, amb un 48% més de víctimes respecte a l'any anterior.

D'altra banda, la regió del Pròxim Orient i el Nord d'Àfrica va comptabilitzar només 791 morts el 2022, un 32% menys i la dada més baixa des del 2013. Això és perquè el nombre d'atacs es va reduir a gairebé la meitat, de 1.331-695. Com a resultat, aquesta regió representava el 57% de les morts per terrorisme el 2016 mentre que ara només suposa el 12%.

Davant aquesta tendència positiva, el sud d'Àsia continua sent la regió amb la pitjor mitjana mundial. El 2022 hi va haver 1.354 morts per terrorisme, un 30% menys, però si se n'exclou la millora registrada a l'Afganistan, hi va haver en realitat un 71% més de víctimes mortals. Això és degut en bona mesura que al Pakistan hi ha hagut un 120% més de morts per terrorisme --de 292 a 643--. Una tercera part d‟aquestes morts són obra del BLA.

Pel que fa a Occident, el nombre d'atacs va tornar a baixar, encadenant la ratxa positiva iniciada el 2017. Així, l'índex només ha comptabilitzat 40 atacs, un 27% menys que el 2021, quan hi va haver 55 atacs. Tot i això els morts es van duplicar, si bé s'ha passat de 9 morts el 2021 a 19 el 2022. D'aquest total, 11 es van produir als Estats Units. Aquest ha estat el primer augment en víctimes des del 2019.